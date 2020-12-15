Москва, 15 декабря, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий должникам по ипотеке самостоятельно продавать свое жилье, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Продать квартиру должник сможет в случае, если кредит не превышает 15 млн рублей. На продажу дается шесть месяцев со дня подачи заявления на самостоятельную продажу недвижимости, однако срок может быть изменен при согласии сторон.

Прописывается механизм такой продажи.

Реализация заложенного имущества осуществляется на основании договора купли-продажи заложенного имущества, сторонами по которому являются залогодатель — физическое лицо, залогодержатель и покупатель. При этом продажа заложенного жилья по цене ниже минимальной продажной цены заложенного имущества не допускается.

Заключение договора купли-продажи заложенного имущества по цене не ниже минимальной продажной цены является обязательным для залогодержателя, следует из поправок.

Самостоятельная реализация имущества залогодателем — физическим лицом не допускается, если имущество заложено нескольким созалогодержателям или является предметом предшествующей и последующей ипотек.