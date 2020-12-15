Москва, 15 декабря, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Порядка 500 человек были эвакуированы из здания Большого театра в Москве после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает 15 декабря РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя столичных экстренных служб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большой театр

«Поступило сообщение с угрозой взрыва в Большом театре. Из здания вывели около 500 человек. Помещения проверяют», — цитирует агентство слова своего источника.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в разных регионах России с конца 2019 года возобновилась волна «телефонных минирований» административных, образовательных, транспортных спортивных и торговых объектов.

Угрозы не подтвердились ни в одном из случаев. По данным ФСБ, «террористы» используют для рассылки таких сообщений целый ряд зарубежных почтовых интернет-сервисов.