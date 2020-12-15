Калуга, 15 декабря, 2020, 16:49 — ИА Регнум. О поддержке семьи и организации отдыха подростков говорили депутаты Городской думы Калуги сегодня, 15 декабря, на совместном заседании комитетов.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге обсудили поддержку семьи и организацию отдыха подростков

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, программа «Семья и дети» была разработана в целях создания в Калуге необходимых условий для развития института замещающей семьи, обеспечения социальной защищённости граждан, исполнение переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

На реализацию программы в 2020 году выделено 196,5 млн рублей. В рамках программы осуществлялись выплаты различных социальных пособий и компенсаций, осуществлялась деятельность по образованию патронатных семей, опеке и попечительству. На программу «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга и занятости детей и подростков в каникулярное время» было выделено 6 млн. 780 тысяч рублей, ожидаемое исполнение — 60%.

Летом 2020 года были открыты 16 лагерей с дневным пребыванием детей на базе 10 школ города для 536 школьников. Муниципальные загородные оздоровительные лагеря из-за пандемии не функционировали.