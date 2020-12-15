Москва, 15 декабря, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 104 автомобилей. Об этом сообщает 15 декабря пресс-служба Росстандарта.

Эмблема Mersedes-Benz

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили моделей Mercedes-Benz A-класс (тип 177) и GLA-класс (тип 156), изготовленные в период с мая 2018 года по июнь 2019 года.

«Причина отзыва транспортных средств: резьбовое соединение корпуса блока реле и предохранителей в моторном отсеке может не соответствовать спецификации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех отзываемых автомобилях будет откорректировано резьбовое соединение. Все ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев.