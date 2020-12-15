Калуга, 15 декабря, 2020, 16:56 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 164 человек за последние сутки, сообщает 15 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе было зарегистрировано 168 подтверждённых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 18 тыс. 333 человек, 1119 человек находятся на лечении, 17 тыс. 83 человека выздоровели, 131 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (235), в Обнинске (151), в Кировском районе (92) и в Козельском районе (77).