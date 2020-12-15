Москва, 15 декабря, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Рубль сегодня, 15 декабря, снова рвется в бой. При этом в совокупности фундаментальных и технических факторов у него мало что изменилось, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Просто рынок снова поверил в чудеса. Пусть так. Доллар к середине дня торгуется по 73,40 руб. и может оставаться в диапазоне 73,20−73,55 руб. далее.

Евро стоит около 89,20 руб. и способен консолидироваться в пределах 89,10−89,55 руб.

Нефть движется вокруг $50 за баррель Brent, настроения на площадках вполне нейтральные, никаких новых событий не происходит, так что все идет своим чередом.

И все же хочется в очередной раз напомнить, что крепкий рубль хоть и является политически красивым и верным, но на самом деле не позволяет российской экономике хотя бы попробовать выйти из кризиса», — считает эксперт.

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