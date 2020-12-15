Москва, 15 декабря, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о лишении свободы до 15 лет за склонение в интернете к потреблению наркотиков, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Предлагается ввести повышенную ответственность, если подобные действия повлекли по неосторожности смерть двух и более потерпевших, в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия») обратил внимание на попытки легализовать в России наркотики, навязывание идеологии метадоновой заместительной терапии и склонение молодежи к наркопотреблению в интернете и в соцсетях.