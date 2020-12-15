Чебоксары, 15 декабря, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев при отсутствии противопоказаний готов сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщает его пресс-служба по итогам интервью с ГТРК «Чувашия».

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

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Руководитель республики напомнил, что первая партия вакцины от COVID-19 уже поступила в Чувашию, но сначала будут привиты врачи и учителя.

«Как только у меня появится возможность сделать прививку, обращусь к врачам. Если противопоказаний не будет, обязательно сделаю», — заявил Олег Николаев.

Напомним, 1012 доз вакцины «Спутник V» будут распределены между 11 больницами республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что будет произведено свыше 2 млн доз вакцины «Спутник V». Первыми прививки от COVID-19 сделают врачам и учителям. Вакцинация будет добровольной.

Напомним, в Чувашии официально выявлено 14 436 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 12 915 человек (89,5%), умерли 379 пациентов.