Пекин, 16 декабря, 2020, 03:45 — ИА Регнум. Недавно опубликованные в Китае «Основные положения о построении правового общества (2020−2025)» могут заставить задуматься над тем, как китайское общество и государство развивают правовое сознание, не поступаясь при этом традиционными ценностями. Как это удается сочетать и какой опыт Китая был бы весьма полезен для России, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Китай

Вопрос о правовом сознании граждан государства, которое сохраняет традиционные ценности даже при глубокой модернизации, очень непрост. Ведь зачастую принято считать, что сама необходимость внедрения правового сознания возникает там, где перестают работать традиционные понятия о добре и зле, о допустимом и недопустимом. Тем не менее Китаю удалось выработать концепцию права, в рамках которой правовые нормы имеют своим истоком нормы традиции и органично из них вырастают.

Таким образом, право не подменяет собой моральные принципы, которые остаются главным критерием при оценке любой ситуации. Особенно ценным оказался такой подход тогда, когда Китаю потребовалось избежать погружения в деструктивный сценарий, от которого никак не может избавиться современная Россия. Читайте статью Владимира Павленко «Китай: моральные принципы на службе правовой государственности».