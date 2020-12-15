Вашингтон, 16 декабря, 2020, 00:50 — ИА Регнум. Новые санкции приняты США против должностных лиц Китая, «виновных» — с точки зрения Вашингтона — в излишнем вмешательстве в дела Гонконга. Как обстояло дело и чего хочет добиться Вашингтон в дальней перспективе, раскручивая гонконгскую тему, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вооруженный мятеж в Гонконге, если бы исполнителям удалось разогреть его до необходимого уровня, мог бы стать для Китая долгоиграющей и очень серьезной проблемой. И финансы, и информационная поддержка, оказанные со стороны США и Великобритании не смогли ничего противопоставить умелым действиям китайских специалистов по разрешению подобных ситуаций. Тем не менее из гонконгского прецедента становится понятно, что под ударом оказывается китайский государственный принцип «одно государство — две системы».

Противопоставляя Коммунистическую партию Китая «простому народу», США хотят посеять взаимное недоверие и противостояние внутри Китая. Но и Китай не остался в долгу. Что же предпринял Пекин в качестве ответной меры? Читайте статью Владимира Павленко «Американцы опять провоцируют напряженность вокруг Гонконга».