Москва, 15 декабря, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Самыми востребованными для зимнего отдыха жителей России в этом сезоне стали горные курорты Сочи, соответствующий опрос провёл ТурСтат.

(сс) Sergei Kazantsev Горнолыжный комплекс «Роза Хутор». Красная поляна, Сочи

Так, в первую десятку курортов вошли курорт «Роза Хутор» (20%) и «Красная Поляна» (11%) в Сочи, Шерегеш (15%) в Кемеровской области, Степаново и Яхрома (13%) Московской области, курорты Игора, Коробицыно и Охта Парк (по 8%) в Ленинградской области.

За Хибины, Камчатку и Приэльбрусье проголосовали по 6% респондентов, за Банное и Миасс — по 5%.

В онлайн-опросе приняли участие свыше десяти тысяч пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), отпуск летом 2020 года большинство жителей России (37%) провели дома. Отдыхали на даче 27%, побывали в другом российском городе 9%. Ездили на курорты Краснодарского края и Крыма 6%.

Почти половина опрошенных (46%) провели летний отпуска как планировали. Поменяли планы 22%, не стали брать отпуск 23%. Причины: коронавирус и карантин (58%), проблемы с деньгами (18%) и закрытые границы (11%).