Белград, 15 декабря, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Международный трибунал по бывшей Югославии создавался, прежде всего, как инструмент наказания сербов, дело чести для России, чтобы больше ни один узникэтого трибуналане был доведён до смерти, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 декабря, комментируя высказываниязаместителя постпреда России при ООН Геннадия Кузьмина.

(сс) UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia Ратко Младич на суде в МТБЮ

Ранее Кузьмин заявил, чтоРоссия настаивает: к находящемуся под трибуналом бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичудолжны бытьдопущены врачи дляпроведениянезависимого освидетельствования.

« Международный трибунал по бывшей Югославии и создавался, и работал, прежде всего, как инструмент наказания сербов. Некоторые приговоры МТБЮ, вынесенные в отношении боснийцев и хорватов, лишь прикрывают эту генеральную установку, которую работе трибунала дали США и их союзники по НАТО. Наиболее значимыми фигурами, которые были осуждены МТБЮ, стали бывший президент Югославии Слободан Милошевич и лидеры боснийских сербов Ратко Младич и Радован Караджич.

Согласие России на создание МТБЮ и участие в его работе было серьёзной ошибкой, нанесшей нашей стране существенный политический вред. Во второй половине 2000-х в силу осознания этой ошибки и, главное, по причине полной необъективности западных участников МТБЮ, Россия перешла к критике деятельности трибунала за предвзятость и политическую ангажированность.

На Западе сегодня много говорят о так называемом «отравлении» Алексея Навального, но, напомню, он после произошедшего с ним инцидента смог получить лечение и в России, и в Германии. Здесь же заключённый политический деятель в принципе лишается возможности получить независимую медицинскую помощь. Между тем потребность в такой помощи очевидна, поскольку бывший президент Сербии Слободан Милошевич, напомню, погиб в тюрьме в 2006 году при крайне странных обстоятельствах. Нормального лечения ему не предоставлялось, а на просьбу разрешить ему провести лечение в России под российскую гарантию его возвращения МТБЮ ответил отказом.