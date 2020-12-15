Появились изображения семиместного Hyundai Creta
Сеул, 15 декабря, 2020, 15:12 — ИА Регнум. В сети появились снимки закамуфлированного семиместного Hyundai Creta, разрабатываемого исключительно для индийского рынка. Об этом сообщается на сайте Autocarindia.com.
Снимки сделаны во время тестирования кроссовера на одной из трасс Индии. В отличие от актуальной версии трехрядная Creta будет гораздо длиннее и выше, а колёсная база будущей новинки вырастет не менее чем на 30 мм.
Также автопроизводители оснастили авто хромированной радиаторной решёткой с новым рисунком и слегка модернизированным передним бампером.
Под капотом машины будет функционировать дизельный 1,5-литровый «атмосферник» производительностью 115 «лошадей». В линейку силовых агрегатов также войдут турбированный дизельный мотор объёмом 1,5 л и бензиновый турбомотор на 1,4 литра от KIA Seltos.
Появится семиместный Hyundai Creta на индийском авторынке в первом квартале следующего года.
Ранее компания Hyundai представила бренд HTWO. Под ним будут выходить силовые установки на водородных топливных элементах. В названии бренда есть обозначение молекулы водорода — H2, а также отсылка к слову humanity (человечество).
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