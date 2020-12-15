Ярославль, 15 декабря, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков раскритиковал работу маршрутных такси в ходе выступления на совещании в Ярославской областной думе, посвящённом транспортной реформе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля Владимир Волков

По словам Владимира Волкова, конкуренция с маршрутными такси поставила муниципальные предприятия общественного транспорта на грань банкротства.

«За два года проведена колоссальная работа, связанная с муниципальными предприятиями. Они спасены, потому что на конец 2018-го года они находились в банкротном состоянии. Но наши муниципальные предприятия перевозят лишь 30% пассажиров, 70% — перевозят коммерческие перевозчики. Они вся ярославские, они все остаются на своих местах. И крупнейшие перевозчики уже пошли по заданному курсу, меняют свою технику, которая была в изношенном состоянии, ржавая, небезопасная», — сказал Владимир Волков.

Мэр Ярославля заявил, что маршрутные такси не выполняют расписание движения. Главное для них — это прибыль, а не удобство и безопасность и пассажиров.

«По сути маршрутная сеть, которая в докладе показана — 375 единиц — не отвечает действительности. В городе работает 120 единиц техники. А все остальное — это просто выданные бумаги, чтобы просто дальше крутить и вертеть на территории горда всё, что хотят. Что происходит: на территории города наша техника ходит по регулируемому тарифу. Каждый человек сейчас может зайти в приложение и узнать, во сколько к остановке подойдет автобус. Четко, минута в минуту, как поезд. Человек может сесть и уехать», — заявил Владимир Волков.

Как рассказал мэр, маршрутные такси работают в основном в часы пик.

«Что происходит с нерегулируемыми перевозчиками — в час пик утром и вечером максимальному скоплению людей подлетают эти маршрутки, забирают людей и увозят. Они собирают деньги — сливки, попросту говоря — в тот период, когда это можно сделать. После этого наша структура городская, «Яргортранс», открывает карту, мониторит — на территории города этих маршруток нет, они находятся в отстойниках. Они ждут пика, утра и вечера. То есть коммерсанты, которые занимаются выманиванием прибыли, не находятся в равных условиях с теми перевозчиками, которые исправно выполняют работу», — заявил мэр.

Мэр уверяет, что реформа будет проводится плавно, и никаких ухудшений для жителей не будет.

«Мы сегодня сталкиваемся с ситуацией, когда по Московскому проспекту или Ленинградскому идет вереница автобусов, троллейбусов друг за другом. Мы на это уже не обращаем внимания, а люди, которые приезжают в город, вопросы задают — почему у вас столько автобусов? Потому что создали задублирование, к сожалению, а пассажиров-то не прибавляется, одни и те же люди ездят. В одном автобусе пять человек, в другом 7, в третьем 12 — их может спокойно перевозить один автобус. И от этого ситуация не ухудшится, один автобус большегрузный заменяет три маршрутки и никаких проблем с ним нет», — убеждал депутатов Ярославской областной думы Владимир Волков.

Дискуссии по поводу транспортной реформы в Ярославле продолжаются.