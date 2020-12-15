Минск, 15 декабря, 2020, 14:38 — ИА Регнум. «Я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда», — заявил 15 декабря в Могилёве Александр Лукашенко, посещая областную клиническую больницу.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Выступая перед медиками, он сказал: «Хорошо, что время прошло, и люди увидели, кто рвался к власти. Дело не во мне. Я часто говорю: я свое отработал. Мне жалко, что будет после этого (если к власти придут те, кто сейчас в оппозиции к действующему руководству — прим. президентской пресс-службы)».

Он заявил также: «Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна: давайте жить дружно, сохраним страну (а мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило, и не для меня, и не для него — это уже для внуков). И это моя главная задача. Все будете решать вы. Обещаю вам: все будете решать вы».

Напомним, в Белоруссии проходят массовые выступления противников Лукашенко, который бессменно правит с 1994 года. Они начались после закрытия избирательных участков 9 августа. Граждане вышли на центральные улицы в полусотне населённых пунктов, выражая возмущение грубой фальсификацией президентских выборов и отказом участковых комиссий оглашать предварительные итоги голосования.

Лукашенко распорядился жестоко подавить волну народного протеста. Безоружных манифестантов и просто прохожих избивала милиция и Внутренние войска. Людей похищали средь бела дня сотрудники спецслужб в штатском. Несколько мирных манифестантов были убиты и власти отказались возбуждать по этим фактам уголовные дела, равно как и по фактам пыток задержанных/арестованных. Поэтому в дальнейшем протестующие стали требовать прекращения массового полицейского террора, освобождения всех политзаключённых, а также расследования преступных действий силовиков и чиновников.