В Волгоградской области на праздники усилят меры безопасности
Волгоград, 15 декабря, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Уделить особое внимание безопасности жителей и объектов в предпраздничные дни, новогодние и рождественские каникулы поручил 15 декабря на заседании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В общественных местах усилят дежурства наряды правоохранительных органов и добровольцев, сообщает пресс-служба администрации региона.
Профильным ведомствам необходимо принять меры для надёжной и бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения. В зону усиленного контроля попадут территории, прилегающие к кинотеатрам, театрам, площадки с новогодними ёлками, катки, аттракционы. Плотность нарядов правоохранительных органов будет увеличена, на дежурства также затупят добровольцы, в том числе народные и казачьи дружины.
На особом контроле властей будет мониторинг цен и доступность социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.