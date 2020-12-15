Волгоград, 15 декабря, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Уделить особое внимание безопасности жителей и объектов в предпраздничные дни, новогодние и рождественские каникулы поручил 15 декабря на заседании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В общественных местах усилят дежурства наряды правоохранительных органов и добровольцев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Nicolay Sidorov Полицейский автомобиль

Профильным ведомствам необходимо принять меры для надёжной и бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения. В зону усиленного контроля попадут территории, прилегающие к кинотеатрам, театрам, площадки с новогодними ёлками, катки, аттракционы. Плотность нарядов правоохранительных органов будет увеличена, на дежурства также затупят добровольцы, в том числе народные и казачьи дружины.

«Сложившаяся ситуация требует принятия не только привычных, отработанных годами мер комплексной безопасности жителей и территорий Волгоградской области, но и реализации дополнительных решений, способствующих бесперебойной работе систем жизнеобеспечения в условиях стабильно напряжённой санитарно-эпидемиологической обстановки. Наша общая задача — чтобы праздничные дни в Волгоградской области прошли спокойно, организованно, без происшествий», — сказал губернатор.

На особом контроле властей будет мониторинг цен и доступность социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.