Красногорск, 15 декабря, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Больше половины жителей Подмосковья уверены, что у них жизнь лучше, чем в других регионах — таков один из выводов социологического исследования, проведенного по заказу Главного управления социальных коммуникаций Московской области. В начале ноября независимое исследовательское агентство MAGRAM Market Research опросило 3 200 человек в возрасте 18 лет и старше, проживающих в городах и селах Московской области, чтобы узнать, как они относятся к своему региону.

Главное управление социальных коммуникаций Московской области Большинство жителей Подмосковья считают регион лучшим местом для жизни

Абсолютное большинство (68%) гордятся своим местом жительства и считают его более подходящим местом проживания, чем Москва или какой-либо другой регион России. Среди плюсов жители отмечают природу и экологию Подмосковья, тишину, спокойствие и размеренный образ жизни.

Сравнивая регион с российской столицей, две трети респондентов (64%) заявили, что предпочитают жить в Московской области, 19% — в Москве, остальные не увидели разницы. Опрошенные отмечали, что в Москве больше возможностей, выше уровень жизни, более развита инфраструктура. Однако в области лучше экология, меньше суеты и пробок, более спокойная и размеренная жизнь ближе к природе, а Москва все равно недалеко, если возникнет необходимость воспользоваться предоставляемыми ею возможностями.

Более половины опрошенных (56%) считают, что жизнь в Московской области лучше, чем в других регионах (не считая Москву). Доля тех, кто считает наоборот, невелика — таких всего 6%. Еще примерно 16% не видят разницы в уровне жизни, а каждый пятый не может оценить различия.