Калуга, 15 декабря, 2020, 14:34 — ИА Регнум. В Калужской области в преддверии новогодних праздников в лесах вводится усиленное патрулирование, в том числе воздушное, сообщил 15 декабря корреспонденту ИА REGNUM исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Владимир Жипа.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Квадракоптеры будут бороться с нелегальной рубкой ёлок

«Следить за сохранностью елок будут лесничие, полицейские, волонтеры, казаки, представители органов местного самоуправления. Кроме того, мы планируем использовать беспилотные летательные аппараты. Шесть квадрокоптеров будут запускать в небо для поиска «черных лесорубов», — сказал Владимир Жипа.

Незаконно срубленная ель, согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, влечёт наказание. Для физических лиц штраф составит от трёх тысяч рублей, для юридических — от 200 тысяч рублей. Если же сумма причиненного ущерба превысит пять тысяч рублей, то материалы о выявленных нарушениях будут направляться в органы внутренних дел и прокуратуру. В этом случае наступает уголовная ответственность, напомнили в отраслевом министерстве.