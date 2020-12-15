Москва, 15 декабря, 2020, 14:05 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий освобождение от налога на доходы трат работодателя на услуги санаторно-курортных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Санаторий Ай-Петри. Кореиз, Крым

Поправками в Налоговый кодекс предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов в виде стоимости оплаченных работодателем в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-курортных организаций однократно в одном налоговом периоде.

Для работодателей устанавливается право учитывать в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения налогом на прибыль организаций расходы, понесенные на оплату услуг по организации санаторно-курортного лечения (включая расходы на проживание и питание), оказываемых в пользу работников (и членов их семей) в рамках договоров, заключенных непосредственно с санаторно-курортными организациями, а также расходы в виде сумм полной или частичной компенсации указанным лицам произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторно-курортному лечению (включая расходы на проживание и питание).