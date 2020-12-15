Кострома, 15 декабря, 2020, 14:01 — ИА Регнум. К сентябрю 2021 года в Костромской области появится второй детский технопарк «Кванториум», сообщает пресс-служба администрации региона.

Adm44.ru Кванториум

Технопарк создадут на базе одной из общеобразовательных школ области, посещать занятия в нём смогут 300 детей в возрасте от 11 до 17 лет. Обучение в «Кванториуме» будет вестись по нескольким направлением: техническому, естественно научному, а также «робо», «энерджи», «гео-аэро» и «нано».

Средства на создание технопарка — 21 миллион рублей выделены федеральным бюджетом в рамках проекта «Современная школа», входящего в национальный проект «Образование».

Напомним, первый «Кванториум» в Костроме открылся в декабре 2018 года. В учреждении не бесплатной основе учатся 500 ребят. Дети и подростки пишут компьютерные программы, конструируют роботов, создают квадрокоптеры и занимаются 3Д-моделированием.