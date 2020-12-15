Ярославль, 15 декабря, 2020, 13:53 — ИА Регнум. 15 декабря в Ярославской областной думе прошло совещание по вопросам транспортной реформы в Ярославле. Журналистов на него не пустили, однако сами депутаты сделали аудиозапись заседания, которая имеется в редакции ИА REGNUM.

Маршрутка в Ярославле

Сторонников реформы среди депутатов не обнаружилось. Все они, вне зависимости от партийной принадлежности, высказывали критические замечания в адрес городских властей. Самое главное, депутаты так и не поняли, какую проблему должна решить реорганизация маршрутной сети.

«Вот ваша презентация: какую цель мы при реорганизации ставим? У нас есть интересы людей, есть интересы пассажирского транспорта, его развития, есть интересы городской власти. Вот как вы видите, интересы в чём? Потому что если вы сошлетесь на те преимущества, которые в презентации — то эти преимущества необязательно должны требовать кардинального изменения транспортной системы. Льготы мы можем выставлять по всем маршрутам и сейчас, это надо договориться, контроль движения — то же самое, проблем нет. Я это к чему? Что вы большую работу делали, но вы ж союзников должны находить, чтобы люди поддерживали эти изменения. А как человек будет понимать, в чем его выигрыш? Из этой конструкции выпадает главное — во имя чего мы все это проводим? Если бы вы четко это сформулировали, люди бы увидели, что да, им станет лучше — например, регулярность движения увеличится, хотя это можно сделать и сегодня», — сказал депутат Александр Гончаров («Единая Россия»).

Скептично настроены и коммунисты. Александр Воробьев обратил внимание на отмену сквозных маршрутов. Он полагает, что от этого пострадают дети, которые не смогут без пересадок добраться до спортивной школы или кружка, куда многие ездят самостоятельно.

«Люди сегодня говорят об отмене сквозных маршрутов. Вы говорите, что это будет компенсировано бесплатной пересадкой. Время доставки пассажиров до конечного пункта явно будет против людей. Вы не скажете, что он быстрей доедет. Он доедет дольше — в полтора, или в два раза. Во-вторых, глубоко сомневаюсь, что не будет удорожания для всех. Вы говорите, это коснется части маршрутов. А если длинный маршрут? Допустим, с Фрунзе до Брагино. Чтобы с Фрунзе доехать, он может сорок минут простоять в пробке утром до Московского проспекта. А потом дети, инвалиды. Ребенка сегодня отправляют на этом сквозном маршруте. В секцию или куда. Ему нужно будет пересадку делать. Безопасность детей страдает. Ему надо будет ехать в сопровождении родителей», — сказал Александр Воробьев.

Депутат Валерий Байло, в прошлом работавший в «Яргорэлектротрансе», сомневается, что муниципальные предприятия смогут справиться с перевозками в городе после отмены маршрутных такси. Следовательно, на их место может прийти кто-то со стороны.

«Высока вероятность того, что в итоге все перевозчики могут быть заменены на одного генерального перевозчика. Такие примеры в других городах есть. Вот этого нельзя допустить. Я считаю, что маршрутки (в каких-то пропорциях) должны остаться, как альтернативный способ передвижения. Они должны быть более комфортными, мобильными и быстрыми, чем «гармошки» — автобусы или троллейбусы, — сказал Валерий Байло (КПРФ).

Валерий Байло сомневается и в целесообразности использования только автобусов большой вместимости и отказа от «ПАЗов» и «Газелей».

"Увеличение пассажировместимости — это хорошо, но это автоматически означает увеличение сроков ожидания. Не будет столько «гармошек» ходить, сколько сейчас ходит «ПАЗиков», «ГАЗелей» и так далее. И скорость у больших автобусов снизится, то есть мы теряем в эффективности передвижений пассажиров в черте города», — сказал Валерий Байло.

Депутаты настаивают на том, что транспортная реформа нуждается в более тщательной проработке с участием общественности. Этот вопрос они обсудят уже в январе на заседании комитета по транспорту. Формально мэрия не обязана прислушиваться к народным избранникам, так как организация сообщения внутри города входит в исключительную компетенцию городских властей.