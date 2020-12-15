Москва, 15 декабря, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Популярность соцсетей и в целом активность пользователей в интернете влечет и большое количество фейковых новостей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко, комментируя поступивший в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за клевету:

Франсиско де Гойя. Тюремная сцена

«В том числе растёт и количество заведомо ложной информации, порочащей честь и подрывающей репутацию другого лица, то есть — клеветы. На мой взгляд, наказание для тех, кто распространяет такую информацию в Сети, не являясь СМИ, но имея большую аудиторию, а следовательно, нанося соизмеримый вред с тем, что могли бы нанести СМИ, должны нести такое же наказание. Каждый должен отвечать за свои слова, а не прятаться за экраном монитора и говорить всё что пожелается».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект об уголовной ответственности за клевету, который, помимо штрафов, предусматривает реальные сроки лишения свободы, внес в Госдуму Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). По мнению руководителя фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александра Молотова, необходимость установления правового механизма привлечения к ответственности за клевету в интернете имеет место, но проблема в том, что введение подобной ответственности на практике может привести к очередной попытке партии власти бороться с «инакомыслием».

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