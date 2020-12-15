Москва, 15 декабря, 2020, 12:54 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью актёра театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Семья и друзья Валентина Гафта на церемонии прощания с актёром

«Для каждого из нас он был и навсегда останется дорогим и любимым артистом, бесконечно преданным своей профессии, зрителям, родному «Современнику», — сказал Мишустин, слова которого опубликованы на сайте правительства.

Премьер-министр добавил, что Гафт обладал особым творческим почерком, всегда играл ярко и вдохновенно, для него не было маленьких или больших ролей, все они были значительными, наполненными его неповторимой интонацией и глубиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР, театральный режиссёр, поэт и писатель Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни.

Среди наиболее известных ролей в фильмах с его участием — лакей Брассет в музыкальном фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!» по мотивам пьесы Б. Томаса «Тетка Чарлея» (1975, режиссер В. Титов), Игорь в мелодраме «Дневной поезд» (1976, И. Селезнева), председатель гаражного кооператива Сидорин в трагикомедии «Гараж» (1979, Э. Рязанов) и многие другие.

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