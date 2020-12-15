Москва, 15 декабря, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, вводящий повышенные штрафы за оскорбление, клевету, хамство, в том числе для чиновников, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Дается обновленное определение понятия «оскорбление». Определение дается очень широкое, считают в КПРФ.

«Комитет не счел нужным делать перечень оскорблений, по которому человека (чиновника) можно признать хамом», — отреагировал депутат Госдумы Виктор Пинский («Единая Россия»).

Штраф за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, составит до 200 тыс. рублей.

Штраф за оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ либо совершенное публично с использованием интернета, или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных — до 700 тыс. рублей.

За непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении, СМИ или в интернете штраф составит до 50 тыс. рублей.

Вводится административная ответственность за оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) — до 150 тыс. рублей.

Также предлагается установить административную ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, в виде штрафа для юрлиц в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей.