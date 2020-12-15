Москва, 15 декабря, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении приняла законопроект о штрафах за торговлю наркотиками через интернет, а также пропаганду таких веществ в сети и через СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

Максимальный штраф составит до 1,5 млн рублей — для юрлиц, до 30 тыс. рублей — для физлиц. Для иностранных граждан предусматривается и выдворение из России.

Усиливается ответственность за неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к интернету, обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных от Роскомнадзора. Штраф составит до 800 тыс. рублей.