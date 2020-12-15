Москва, 15 декабря, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении и сразу в третьем приняла поправки, продлевающие действие периода, когда при оплате пошлины через портал госуслуг можно получить «скидку» в 30%, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

На два года (до 1 января 2023 г.) продлевается срок действия понижающего коэффициента 0,7 для госпошлины, уплачиваемой физическими лицами, в случае, если заявление о совершении юридически значимого действия было подано ими через портал «Госуслуги», аналогичные региональные порталы либо иные порталы, интегрированные с единой системой идентификации и аутентификации.

До 31 декабря 2020 года при онлайн-оплате стоимости государственной услуги действует сниженный на 30% размер пошлины.