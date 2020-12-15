Калуга, 15 декабря, 2020, 14:32 — ИА Регнум. В Калужской области число учащихся школ, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, стабилизировалось. На сегодняшний день из-за COVID-19 закрыто 75 классов в 31 школе. Полностью закрыты две сельские малокомплектные школы в Износковском и Сухиничском районах. Об этом 15 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки региона Александра Аникеева.

Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте» В классе — карантин.

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По словам главы ведомства, количество учителей, болеющих COVID-19, значительно уменьшилось. Сейчас этот диагноз поставлен 69 педагогам, а в начале прошлой недели учителей было 180. За последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом также снизился. У школьников этот показатель уменьшился на 25%.

Ситуация в профессиональных образовательных организациях области стабильная. В семи колледжах переведено на дистанционное обучение 18 групп. В организациях высшего образования такую форму используют для 25 групп. Два вуза полностью перешли на дистанционное обучение. Детские сады региона работают в обычном режиме.