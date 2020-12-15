Таллин, 15 декабря, 2020, 12:30 — ИА Регнум. Балтийское море — источник огромных поступлений и в бюджетРоссии, и на счета частных российских компаний, иради «завоевания» дажевсей Прибалтикиникто не будет рисковать нипортами, нитрубопроводами, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 декабря, комментируя высказывания министра обороны Эстонии Юри Луйка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Как сообщалось ранее, Луйк поблагодарил власти Великобритании за размещение в Эстонии 800 военных. Он заявил, что Россия является «угрозой европейской безопасности», и отметил, что этот подход Таллина разделяют и в Лондоне.

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« Смешно предполагать, что 800 британских солдат и даже ещё несколько сотен военнослужащих из США, Германии, Франции и некоторых других стран НАТО защитят Эстонию в случае начала войны с Россией. Не сыграют в данном случае никакой роли и пять вертолётов Apache. Будем, однако, надеяться, что НАТО на такую авантюру не решится, хотя политическая риторика Запада в отношении нашей страны становится в последнее время всё более агрессивной.

Говорить же об «очень вероятной агрессии со стороны России» — это очевидный абсурд. Балтийское море — источник огромных поступлений и в бюджет нашей страны, и на счета частных российских компаний. Думать, что ради «завоевания» Эстонии и даже всей Прибалтики кто-то рискнёт новыми портами, трубопроводами, торговлей и прочим, могут только идиоты. Прибалтов защищает не НАТО, а те огромные прибыли, которые Россия получает, используя Балтийское море.