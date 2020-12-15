В Ярославской области COVID-19 унёс ещё четыре жизни
Ярославль, 15 декабря, 2020, 12:23 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние сутки от коронавируса умерли ещё четыре человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Коронавирус
Умерли женщины 1939 и 1989 годов рождения, мужчины 1938 и 1958 годов рождения. Количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 188 человек. Выздоровели ещё 114 человека.
Общее количество умерших в Ярославской области составило 122 человека.