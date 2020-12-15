Ярославль, 15 декабря, 2020, 12:03 — ИА Регнум. 13 декабря 2020 года в Ярославле скончался преподаватель Ярославского государственного театрального института Олег Нагорничих. Об этом сообщает официальный сайт учебного заведения.

Theatrins-yar.ru Олег Нагорничих

Доцент кафедры мастерства актера, художественный руководитель мастерской артиста драматического театра и кино, режиссер скончался на 59-ом году жизни. Как сообщили коллеги, смерть педагога не связана с коронавирусом, у него было тяжелое онкозаболевание.

«Олег Леонидович был талантливым режиссером. Его спектакли, поставленные на сценах российских театров, отмечены любовью зрителей и дипломами крупных театральных фестивалей. Отдельная яркая страница его режиссерского творчества — дипломные спектакли, поставленные на сцене Учебного театра. «Утиная охота», «Слон», «Чехов.next», «Иудушка. Страсти», «Мне скучно, Бес…», «В овраге», «Скрипач на крыше», «Зойкина квартира» — далеко не полный список талантливых спектаклей, ярко решенных режиссером Олегом Нагорничных», — говорится в сообщении ЯГТИ.

Олег Нагорничих выпускник Ярославского государственного театрального института. После продолжил обучение в Москве в Театральном институте имени Бориса Щукина по специальности «Режиссура театра». По окончании обучения, получив квалификацию «Режиссер драматического театра», вернулся в ЯГТИ в качестве педагога кафедры мастерства актера.

«Особое внимание Олег Леонидович уделял воспитанию актерских кадров для национального театра Республики Коми, художественным руководителем которого он был в 2000—2002 гг. Актерский заочный курс целевого набора для вышеназванного театра, художественным руководителем обучения которого являлся Олег Леонидович Нагорничных, ярко заявил о себе и на сцене родного театра, и на театральных фестивалях», — говорится в сообщении ЯГТИ.

Олега Нагорничих является лауреатом премии имени народного артиста СССР М. И. Царева в номинации «За успешное воспитание актерской смены», награждён почетным знаком губернатора Ярославской области «За заслуги в образовании — высшая школа».