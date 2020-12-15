Чебоксары, 15 декабря, 2020, 11:50 — ИА Регнум. В Чувашии на федеральные грантовые средства будет реализован один из чебоксарских проектов, посвящённых увековечиванию памяти о строителях Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Об этом ИА REGNUM сообщил начальник управления образования администрации Чебоксар Дмитрий Захаров.

Cap.ru 28 октября 2020 года, Цивильский район. Реконструкция первого дня строительства оборонительного рубежа

По его словам, проект управления «Героям-строителям безмолвных рубежей посвящается» выиграл грант Росмолодежи и Роспатриотцентра. На его реализацию будет выделено 150 тыс. рублей.

«Целью проекта является проведение комплекса патриотических мероприятий, направленных на ознакомление чебоксарских школьников со строительством Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В рамках проекта планируется проведение научно-практической конференции для школьников, уроки мужества, издание сборника воспоминаний участников строительства Сурского рубежа», — сказал Дмитрий Захаров.

Всего на федеральный грантовый конкурс было представлено около 700 проектов со всей России.

Отметим, что управление образования администрации Чебоксар реализует проект «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Он охватывает все районы Чувашии, где в 1941—1942 годах возводились рубежи. Ранее проводились предварительные полевые поисковые экспедиций, в планах — военно-историческая реконструкция, издание сборника воспоминаний участников строительства, составление образовательных экскурсионных маршрутов. 1 сентября в школах массово прошли уроки мужества, на которых старшеклассникам рассказывали об истории строительства рубежей обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, Российское военно-историческое общество объявило конкурс по разработке федерального мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Он будет построен в Козловском районе Чувашии. Организаторы отмечают, что «героизм гражданского населения в подготовке оборонительных сооружений не представлен в монументальных композициях». Работы принимают до 15 февраля 2021 года.

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Рубежи обороны строились в Чувашии в 1941 — 1942 годах и должны были защитить подступы к Казани и Уралу в случае взятия Москвы. На стройку мобилизовали в основном женщин, подростков и стариков, всего около 170 тыс. населения, что составляло на тот момент треть населения республики. Одномоментно рвы и ходы сообщения копали до 110 тыс. человек. Для сравнения: на войну из Чувашии ушло 208 тыс. земляков.

Напомним, ИА REGNUM с группой энтузиастов более пяти лет реализует проект «Забытый фронт в тылу», посвящённый подвигу народа Чувашии во время Великой Отечественной войны при строительстве оборонительных рубежей. В год 75-летия Великой Победы проект получил поддержку на государственном уровне региона и 2021 год указом главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.