Псков, 15 декабря, 2020, 11:38 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ушел на добровольную самоизоляцию как лицо, контактировавшее с зараженными коронавирусом людьми. Он продолжает исполнять свои обязанности в дистанционном режиме. Об этом сам глава региона сообщил 15 декабря на своей странице в соцсети.

Instagram.com/p/CIz4WDkDYLT/ Михаил Ведериников (цитата из Instagram)

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"Как выяснилось, у нескольких людей, с которыми находился в контакте, подтвердился ковид. Чтобы не подвергать опасности коллег и окружающих, отменил рабочие встречи в Москве и ушел на изоляцию», — рассказал Ведерников.

По его словам, работу губернатора он продолжает дистанционно. «Тест сдал. Врача вызвал», — добавил Ведерников.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Псковской области выявлено 359 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 11 случаев больше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии подтверждено 17 309 случаев. Выздоровели 8324 человека, в том числе 32 — за последние сутки. Умерли86 человек.

По данным оперштаба, на 14 декабря в регионе оставались активными шесть очагов: Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, Болгатовский психоневрологический интернат, хирургическое отделение Порховской межрайонной больницы, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Новоржевская средняя школа и Администрация Опочецкого района.