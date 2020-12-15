Москва, 15 декабря, 2020, 11:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 26 689 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория

Это на 639 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 27 328 случаев заражения вирусом. Новых носителей SARS-CoV-2 обнаружили во всех регионах РФ. Лидерами являются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Всего в России с начала пандемии, по данным оперштаба, выявили 2 707 945 случаев заражения коронавирусом.