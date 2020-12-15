Уссурийск, Приморский край, 15 декабря, 2020, 11:24 — ИА Регнум. В Приморье вновь разгорелись обсуждения по поводу закрытия бывшего Уссурийского педагогического института (ныне педагогическая школа ДВФУ) — единственной кузницы кадров учителей в регионе. Педагоги, студенты и родители создали петицию против «разрушения педагогического образования в Уссурийске». Петиция адресована губернатору Приморья Олегу Кожемяко и ректору ДВФУ Никите Анисимову.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Студенты

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«Мы, профессорско-преподавательский состав Филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы педагогики), студенты, учителя школ, родители школьников и студентов обращаемся с требованием прекратить развал педагогического образования в Приморском крае. Речь идёт именно о развале, как бы этот процесс ни называли руководящие лица», — пишут авторы петиции.

На 18:00 15 декабря под петицией подписалось более четырёх тысяч человек.

Уже два года на профиль «биология-химия» не набирают студентов, на географию, химию, историю, биологию, физику, физическую культуру не было набора на 2020−2021 учебный год.

При этом ДВФУ уже опубликовал информацию о наборе на 2021−2022 учебный год. Там, кроме узких направлений, на специализированный профиль «педагогическое образование» открывают бюджетный набор по четырем программам на 74 места. На психолого-педагогическое — 40 мест, пишет ИА PrimaMedia.

Очевидно учителя-предметники приморским школам не нужны. Зато очень нужны учителя китайского и корейского языков и учителя русского языка как иностранного — на эти профили есть набор.

В начале 2020 года Олег Кожемяко обещал сохранить профильную деятельность школы педагогики, речь шла о том, что другой крупный вуз — ВГУЭС — «подберёт» учителей, но ничего так и не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Дальнего Востока катастрофически не хватает учителей. При этом сокращается набор абитуриентов в вузах на педагогические специальности.

«Нам необходим культ учителя. Без этого всё не имеет смысла. Не имеет смысла ни новая Национальная программа по развитию ДФО, ни развитие производств, вообще ничего не имеет смысла. Малограмотная молодёжь, лишённая качественных школьных знаний, не имеет будущего», — считает доктор политических наук, профессор, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций Илдус Ярулин.