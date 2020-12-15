Москва, 15 декабря, 2020, 11:16 — ИА Регнум. Госдума 15 декабря во втором чтении обсудит законопроект о наказании чиновников за хамство, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

«Мы рассчитываем на то, что закон станет сдерживающим фактором для людей, представляющих государство… и коллеги станут детально задумываться о том, что им говорить и как им говорить», — отметил один из авторов депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Он обратил внимание на то, что всё чаще чиновники всех уровней позволяют себе неподобающее поведение, оскорбительные, унизительные высказывания в отношении граждан, это вызывает справедливое возмущение в обществе.

Вводится административная ответственность за оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей), — до 150 тыс. рублей. Предусмотрена и дисквалификация до двух лет.