Барнаул, 15 декабря, 2020, 10:57 — ИА Регнум. Вопрос об уголовной ответственности за клевету очень сложный и неоднозначный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму, он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM В интернете

«С одной стороны, я не поддерживаю ужесточение ответственности за клевету в сети — считаю, что уже установленных уголовным законодательством санкций более чем достаточно. С другой стороны, проблема клеветы в интернете действительно существует (я сам сталкивался с ситуацией, когда местные коммунисты откровенно клеветали на депутатов от «Справедливой России», утверждая в социальных сетях, что те поддержали повышение пенсионного возраста и не поддержали введение льгот детям войны, что, естественно, неправда).

Поэтому необходимость установления правового механизма привлечения к ответственности за клевету в интернете имеет место быть (ведь чем клевета в интернете — к примеру, в соцсетях, которые читают миллионы — отличается от любой другой публичной клеветы?).

Но проблема в том, что введение подобной ответственности (кстати, депутатом-единороссом) на практике может привести к очередной попытке партии власти бороться с «инакомыслием», с чем я, как представитель оппозиции, категорически не согласен».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект об уголовной ответственности за клевету, который, помимо штрафов, предусматривает реальные сроки лишения свободы, внес в Госдуму Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

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