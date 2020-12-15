Москва, 15 декабря, 2020, 10:56 — ИА Регнум. Церемония прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом проходит 15 декабря в Москве в театре «Современник». Актёр скончался 12 декабря в возрасте 85 лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Валентином Гафтом в театре «Современник»

На траурную церемонию пришли родные артиста, его друзья и коллеги. Они принесли цветы и траурные венки.

Как сообщало ИА REGNUM, Валентина Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище.

В театре «Современник» он работал с 1969 года. Гафт также известен как театральный режиссер, поэт и писатель. Зрители помнят его роли в фильмах «Гараж», «Чародеи», «Семнадцать мгновений весны» и других.

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