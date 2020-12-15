Село Целинное, Алтайский край, 15 декабря, 2020, 10:26 — ИА Регнум. Алтайские спасатели отчитались об успешном завершении поисковой операции в Целинном районе. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

МЧС Поисковая операция на Алтае завершилась успешно: спасены двое заблудившихся подростков

Двое молодых людей 17 и 18 лет заблудились накануне вечером, 14 декабря, когда направились по проселочной дороге из села Бочкари Целинного района в село Верх-Бехтемир Бийского района. Им на помощь направились более десятка спасателей и добровольцев.

По пути следования группы были обнаружены четко выраженные следы, по которым она и продолжила движение. Потерявшиеся вскоре были найдены. Их состояние здоровья опасений не вызвало: парни находились в перелеске, жгли костер.

В итоге принято решение о доставке молодых людей в село Верх-Бехтемир по месту их проживания. Тем не менее, если бы не оперативно собранная поисковая группа, неизвестно, чем бы закончилась эта ночь для заблудившихся, отмечают в МЧС.