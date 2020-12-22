В ходе совещания по экономическим вопросам 9 декабря президент РФ Владимир Путин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на продукты. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растёт, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, — а вы мне сказки рассказываете здесь», — сказал Путин. Позднее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и реагированием на изменение потребительских цен на социально значимые товары. В ходе совещания у Михаила Мишустина 14 декабря Максим Решетников заявил, что производители сахара и подсолнечного масла в РФ снизят цены при поставке продукции в розничные сети до конца I квартала 2021 года. О том, как меняется ситуация с ценами на продукты в России, рассказывает ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам kremlin.ru

10:23 15.12.2020 Граждане РФ стали жить намного хуже, чем много лет назад, и колебания цен стали более чувствительными. Об этом заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Подробности: «Символически правильно!»: Делягин о планах властей РФ регулировать цены

10:24 15.12.2020 Призывы во что бы то ни стало сдержать рост потребительских цен в России напоминают политическую кампанию в духе прошлых лет, под лозунгом «скажем нет растущим ценам». Однако властям первым делом следовало бы озаботиться повышением доходов наиболее социально уязвимых слоёв российского общества. Такое мнение высказал ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор СПбГУ Александр Лякин. По его словам, в связи с этой кампанией возникает «очень много вопросов и сравнительно немного ответов». Читайте также: Экономист призвал Росстат разъяснить, что происходит с ценами на самом деле

10:30 15.12.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство РФ провести новогодние выплаты малоимущим гражданам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря. Есть все данные и по пенсионерам, и по инвалидам, и по семьям с детьми, отметил парламентарий. Подробности в материале: Миронов призвал правительство РФ провести новогодние выплаты

10:33 15.12.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал переходить к системным мерам по регулированию цен, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря. Читайте также: В Госдуме предложили комплексную программу по регулированию цен

10:36 15.12.2020 Россия могла бы воспользоваться опытом западных стран и озаботиться установлением справедливых цен. Об этом заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом: В РФ государство сняло с себя заботу о справедливых ценах — Делягин

10:44 15.12.2020 Для того, чтобы в РФ шло справедливое ценообразование, надо, помимо всего прочего, усиливать антимонопольную политику. Об этом заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом: Экономист Делягин предложил дать антимонопольной службе РФ «права КГБ»

10:51 15.12.2020 Данные Чувашстата о росте цен в республике.

10:59 15.12.2020 Михаил Делягин (cc) Антон Носик

11:18 15.12.2020 Для того, чтобы правительство РФ смогло эффективно регулировать цены, ему нужен очень квалифицированный государственный аппарат, которого на сегодняшний день нет. Об этом заявил экономист Михаил Хазин. Читайте также: Хазин усомнился в том, что власти РФ смогут грамотно регулировать цены

11:26 15.12.2020 Данные Татарстанстата.

11:28 15.12.2020 Проект постановления о возможности введения таможенных пошлин в размере 15% на экспорт подсолнечного масла внесён на рассмотрение российского правительства. Документ подготовило Министерство экономического развития РФ, сообщает 15 декабря пресс-служба МЭР. В документе говорится также, что вывозная пошлина должна быть не менее 135 евро за тонну. Пошлины введут до конца 2020 года в случае, если производители нарушат соглашение с розничными сетями о снижении цен. Читайте также: Правительству РФ предложили ввести пошлину на вывоз подсолнечного масла

11:32 15.12.2020 В Калужской области в качестве одной из региональных мер, направленной на снижение цен на продукты питания, предложено ускорить внедрение «Карты калужанина». По мнению заместителя министра конкурентной политики области Сергея Чериканова, это позволит обеспечить адресную поддержку населения. Одновременно вопросы обоснованности роста цен на продовольственные товары взяты на контроль в прокуратуре области. Подробности в материале: «Карта калужанина» поможет снизить цены на продукты питания

11:37 15.12.2020 Депутаты фракции КПРФ в Госдуме предложили выделить 15 видов продукции, на которую ввести государственное регулирование цен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом: Зюганов предложил ввести госрегулирование цен на 15 видов продукции

12:23 15.12.2020 В России эффективность регулирования цен на социально значимые товары вызывает сомнения, так как их сложившийся уровень определяется регионом. Об этом заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Об этом: Регулирование в РФ цен на продукты питания предотвратит панику — экономист

13:00 15.12.2020 Владимир Путин и Максим Решетников. Фото: kremlin.ru

13:23 15.12.2020 В Ростовской области с начала 2020 года из продуктов питания больше всего подорожали подсолнечное масло — на 25,6%, крупа и бобовые — на 19,8% и хлеб — на 10,3%. Эти данные ИА REGNUM привели в Ростовстате. Существенный рост с начала года показали также макаронные изделия (+9,5%), овощи и фрукты (+9%), а также сливочное масло (+4,9%). Читайте по теме: Ростовская статистика показала резкое подорожание продуктов питания

13:25 15.12.2020 В Ростове-на-Дону рост цен на продовольственные товары первой необходимости опережает инфляцию. Лидером среди продуктов по подорожанию стала гречка, стоимость которой в октябре 2020 года по сравнению с октябрём 2019 года взлетела на 86,5%. Также по теме: В Ростове-на-Дону за год гречка подорожала на 86,5%

13:28 15.12.2020 Прокуратура Удмуртии по поручению Генпрокуратуры начнет проверку ценообразования на социально-значимые товары первой необходимости в республике. Об этом: Прокуратура Удмуртии проверит цены на товары первой необходимости

13:29 15.12.2020 Значительный рост цен на подсолнечное масло, яйца, сахар, икру лососевых рыб зафиксирован в Воронежской области в ноябре 2020 года по сравнению с октябрём. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Воронежстата. Читайте также: В Воронежской области резко подорожали масло, яйца, сахар и икра

13:33 15.12.2020 Если бы знали жители Алтайского края, что и к новому, 2021 году эпидемия коронавируса и карантинные мероприятия в регионе даже не подумают заканчиваться, то в апреле, когда началась самоизоляция, они явно покупали бы больше не гречки и туалетной бумаги. Судя по тому, как за год выросли цены в алтайских супермаркетах, запасаться нужно было игристыми винами и консервами: 95-граммовую баночку лососевой икры теперь за 159 рублей не сыщешь — она теперь стоит почти 300 рублей. Корреспондент ИА REGNUM сравнил некоторые позиции по ценам на продовольствие, сложившимся на конец 2019 года и года нынешнего. Так, российское игристое вино SANTO STEFANO (Matrimonio Siciliano Amabile) подорожало более чем на 30 рублей (с 169 рублей до 199,90 рублей). Игристое вино Chateau TAMAGNE (белое, брют) стоило порядка 270 рублей, а теперь его продают по цене 259 — но при этом, на ценнике одной из общероссийских торговых сетей указано, что по такой цене товар продаётся до 8 января. А его полная стоимость — 349 рублей (подорожание на 79 рублей). Читайте также: На Алтае «новогодние» продукты стали стоить в разы дороже

13:41 15.12.2020 Помимо ограничения цен на социально значимые продукты, властям РФ следует наращивать производственные мощности самого государства. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Читайте также: Без полумер: правительство РФ призвали двигаться к плановой экономике

13:50 15.12.2020 Прокуратура Пермского края организует «прямую телефонную линию» по вопросам ценообразования на социально-значимые продукты питания. Свои жалобы население может донести до ведомства 17 декабря с 16:00 до 17:00 по местному времени ( 14:00—15:00 мск) по телефону 8 (342) 217 — 53−36,сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Помимо сотрудников прокуратуры в мероприятии примут участие представители минпромторга Пермского края и регионального УФАС России. Об этом: Для жалоб пермяков на дорогое продовольствие организуют «прямую линию»

14:00 15.12.2020 Рост цен на продовольственные товары в несколько раз превзошёл психологическую черту. При этом доходы реальные денежные доходы населения неумолимо движутся вниз, особенно в год пандемии коронавируса. По мнению руководителя фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергея Косинова, руководству страны необходимо задуматься о повышении пенсий и зарплат. Читайте также: В борьбе с ростом цен поможет повышение пенсий и зарплат — мнение

14:12 15.12.2020 Продукты. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

14:22 15.12.2020 Регулирование цен на социально значимые товары — это слишком поверхностная мера, которая не сыграет большой роли. Об этом заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Читайте подробнее: Экономист объяснил, какой эффект даст регулирование цен правительством РФ

14:30 15.12.2020 Представители сетей супермаркетов в Дагестане пообещали заморозить цены на социально значимые товары до нового года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики по итогам встречи с представителями регионального ритейла. Читайте подробнее: Супермаркеты Дагестана пообещали заморозить цены на значимые товары

14:44 15.12.2020 Правительство РФ не должно увлекаться регулированием цен на социально значимые товары, а использовать еще и другие методы воздействия на рынок. Об этом заявил председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член генерального совета «Партии дела» Владимир Гамза. Читайте также: «Главное — не увлекаться!» — эксперт о планах властей РФ регулировать цены

15:39 15.12.2020 Тема борьбы с ростом цен на продукты почти вытеснила из повестки эпидемию коронавируса. После публичных разносов, которые устроили подчиненным президент и премьер-министр, стали быстро утверждаться программы и планы. Свои меры принимают и в регионах, ведь губернаторы отлично понимают, чем в отсутствие таких мер может закончиться для них пресс-конференция Владимира Путина. Об этом: Кнут прокуратуры и пряник компенсаций: как регионы борются с ростом цен

15:50 15.12.2020 Планы российских властей регулировать цены на социально значимые товары выглядят как популизм и начало предвыборной кампании в Государственную думу. Об этом заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом: «Имитация бурной деятельности!» — экономист о политике правительства РФ

15:52 15.12.2020 Одна из причин того, что в РФ сильно растут цены, заключается в политике российских властей, которые разгоняют инфляцию и повышают налоги. Об этом заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Читайте также: Правительство РФ само разгоняет цены своей политикой — экономист Жуковский

15:53 15.12.2020 В РФ, конечно, примут законопроект, который позволит правительству регулировать цены на социально значимые товары, но это ударит не по торговым сетям, а по производителям. Об этом заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом: Экономист Жуковский объяснил, по кому в РФ ударит заморозка цен

16:28 15.12.2020 Подсолнечное масло в супермаркете. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:35 15.12.2020 Руководители крупных хлебопекарных предприятий Дагестана пообещали до нового года заморозить цены на серый и белый хлеб, сообщил в ходе брифинга врио министра сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов. Об этом: В Дагестане борются с повышением цен на хлеб

16:41 15.12.2020 Власти РФ крайне редко прибегают к регулированию цен, хотя в той же Европе это вполне нормальная практика. Об этом заявил директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Подробности в материале: Регулирование цен в РФ назвали нормальным и полезным для общества шагом

16:44 15.12.2020 Даже если российское государство вмешается в ценообразование, то едва ли цены будут слишком низкими. Об этом заявил директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Об этом: Экономист опроверг слухи о дефиците товаров в РФ из-за регулирования цен

17:44 15.12.2020 Если правительство РФ начнет регулировать цены на социально значимые товары, то с глобальной точки зрения в России ничего особо не изменится. Об этом заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Читайте также: Экономист объяснил, как ритейлеры в РФ отреагируют на регулирование цен

17:46 15.12.2020 То, насколько эффективно сможет правительство России регулировать цены, зависит в первую очередь от возможности проконтролировать всю цепочку поставок. Об этом заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Читайте подробнее: Эксперт призвал не ждать «перекоса экономики» РФ из-за регулирования цен

17:47 15.12.2020 В разное время практически все государства мира прибегали к пути прямого регулирования цен — обычно это происходило во время кризисов. Об этом заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Читайте также: Регулирование цен едва ли приведет к дефициту продуктов в РФ — экономист

17:49 15.12.2020 Если говорить о долгосрочном регулировании российской экономики, то власти РФ должны задуматься о мягком и плавном ограничении экспорта некоторых видов продукции. Об этом заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Читайте подробнее: Правительство РФ призвали регулировать экономику по китайским рецептам

19:02 15.12.2020 Тамбовский губернатор Александр Никитин призвал всех ответственных лиц регулировать цены на продукты питания. И выступил с инициативой создания нового документа стратегической направленности, который структурирует и конкретизирует перспективные планы развития сферы АПК, технологических инноваций. Об этом: Тамбовский губернатор предложил создать новый промышленный бренд региона

19:05 15.12.2020 Рост цен в ноябре 2020 года в Чувашии по сравнению с декабрем 2019 года. Из инфографики Чувашстата.

20:01 15.12.2020 Покупатель в супермаркете. Дарья Антонова © ИА REGNUM

22:45 15.12.2020 Супермаркет. Дарья Антонова © ИА REGNUM

03:58 16.12.2020 Минпромторг РФ зафиксирует цены на подсолнечное масло и Сахар до Урала включительно. Предполагается, что для Сибири и Дальнего Востока будет действовать поправочный коэффициент. Это связанно с удалённостью регионов и транспортной логистикой, об этом в эфире «Россия 24» заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов. Подробности в материале: Подешевеет ли на сахар и масло на Дальнем Востоке после фиксации цен в РФ?

05:02 16.12.2020 Фиксированные цены на подсолнечное масло и сахар будут введены в России до Урала, дальше на восток будут установлены поправочные коэффициенты, сообщил 15 декабря заявил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24». Читайте подробнее: В России зафиксируют цены на масло и сахар

07:00 16.12.2020 Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам kremlin.ru.

07:48 16.12.2020 В Ульяновской области будет организован специальный мониторинг цен и планируется предоставить льготы предприятиям, «чтобы вернуть ценники на нормальный уровень». Об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Подробности в материале: В Ульяновской области проведут специальный мониторинг цен на товары

07:56 16.12.2020 Покупатели изучают чек. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

08:02 16.12.2020 Губернатор Курганской области Вадим Шумков поддерживает госрегулирование на продовольствие первой необходимости. Об этом он заявил в своём аккаунте в Instagram. «Полагаю, было бы верным ввести порядок госрегулирования на наиболее необходимые продукты питания, подобно тому как это сделано с отдельными категориями жизненно важных лекарственных препаратов», — считает Вадим Шумков. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Свердловскстата, в Курганской области за год существенно подорожали сахар-песок, подсолнечное масло и крупы. В ноябре 2020 года сахар-песок, по сравнению с декабрём 2019 года, стал дороже в регионе на 77,21%, подсолнечное масо — на 23,19%, крупы — на 24,71%, макаронные изделия — на 10,11%. В целом в ноябре 2020 года стоимость продовольствия в Курганской области выросла на 7,07% по сравнению с декабрём 2019 года. Об этом: Глава Курганской области поддержал госрегулирование цен на продовольствие

08:04 16.12.2020 ФАС будет проводить постоянные внеплановые проверки для контроля исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов. Цитата RT.

08:08 16.12.2020 Предновогодняя суета на фоне последствий коронавирусных ограничений, таких как удалённая занятость, рост безработицы, замор малого бизнеса, сложности у среднего и неудобства у крупного, выявили несовпадение динамик доходов населения и розничных цен. В общем, всё, как обычно, кроме реакции властей, впервые за постсоветское время оскорбившихся несправедливостью и принявших мер. Читайте также: Так чья она, «наша» продуктовая корзина?

08:11 16.12.2020 Меры по сдерживанию роста цен будут постоянными, заявили в ФАС.

08:18 16.12.2020 Подсчитана стоимость ингредиентов для приготовления салата «Оливье» в Красноярском крае — 307,44 рубля. Как сообщили 16 декабря в Красноярскстате, за год в регионе это блюдо подорожало на 8,7%. Об этом: В Красноярском крае стоимость салата «Оливье» выросла на 8,7%

08:38 16.12.2020 В Хакасии стоимость салата «Оливье» за год (в ноябре 2020 года по отношению к ноябрю 2019 года) выросла на 11%. Об этом сообщили 16 декабря в Красноярскстате. Об этом: В Хакасии подорожал салат «Оливье»

09:11 16.12.2020 Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами government.ru.

09:29 16.12.2020 В России начнут выявлять и пресекать нарушения законодательства при установлении цен на социально значимые виды продуктов питания. Этим займутся Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа. Читайте подробнее: ФАС проследит за сдерживанием роста цен на продукты питания в России

10:02 16.12.2020 Напомним, глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продовольствие. Среди документов в том числе есть постановление о специальных соглашениях, которые Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба заключат с производителями и торговыми сетями. Они будут действовать до конца первого квартала следующего года и позволят «снизить и поддерживать на нормальном уровне цены» на отдельные базовые продукты, в частности на сахар и подсолнечное масло.

10:29 16.12.2020 В постоянном антимонопольном контроле за ценообразованием на социально-значимые товары есть плюсы для покупателей, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов. Читайте также: Нерадивых продавцов прижать к ногтю: о контроле ФАС за ценами

10:50 16.12.2020 В продуктовом магазине. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

11:29 16.12.2020 Печальные новости аккурат к началу праздничных закупок. Рост цен на сахар и подсолнечное масло в Сибири не остановится, а оливье — подорожал. Красноярскстат подсчитал цены за продуктовый набор для стандартной порции оливье на небольшую семью в Красноярском крае, Туве и Хакасии. Это четыре яйца, 300 гр. вареной колбасы, полкило картофеля и полкило маринованных овощей (огурцы и зеленый горошек), по 200 граммов моркови и майонеза и 100 гр. репчатого лука. В итоге самым дорогим король новогоднего стола будет в Красноярском крае — 307,4 руб. (+8,7%). Сильнее всего оливье подорожал в Хакасии — 290,9 руб. (+11%). А в Туве цены поднялись меньше, главный праздничный салат обойдется в 279,8 руб. (+7,7%), но там другая беда. Новый год тувинцы встречают дважды: как все, 31 декабря и по лунному календарю — 12 февраля. В обоих случаях оливье — обязательный пункт меню, так что и тратиться на продукты тоже придется дважды. Цитата buzoters_and_crows.

11:30 16.12.2020 В Сибири не будут замораживать цены на подсолнечное масло и сахар. Причина — дорогая логистика. А эти продукты для новогоднего стола так же важны, как ингредиенты оливье. Например, килограмм сахара и литр масла в Новосибирской области за месяц уже подорожали на 7 и 15 рублей, соответственно. И видимо, будут дорожать дальше. Цитата buzoters_and_crows.

11:39 16.12.2020 Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) предложил передать ретейлинговые сети под контроль российских юридических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. Подробности в материале: В Госдуме предложили передать торговые сети под контроль российских юрлиц

12:10 16.12.2020 Заморозка цен и обнуление торговой наценки на ряд продуктов питания приведет к росту цен на другие товары. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Читайте также: Депутат Госдумы: жители России оплатят «заморозку» цен на продукты питания

12:16 16.12.2020 Меры по сдерживанию цен в РФ краткосрочны, ими не стоит увлекаться — Мишустин.

12:25 16.12.2020 Соглашение между министерствами и бизнесом о ценах на социально значимые продукты питания будет подписано сегодня, 16 декабря. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Читайте также: Мишустин: соглашение о стабилизации цен подпишут 16 декабря

12:28 16.12.2020 Правительство подготовило законопроект, который позволит вводить регулируемые цены на социально-значимые продукты. Мишустин: «но уже не при изменении цен на 30% в течение 30 дней как это было ранее, а даже при росте на 10%. Мониторинг будет вестись за 2 месяца, что позволит отследить не только разовые всплески, но и более плавное повышение цен и принять все решения, чтобы защитить интересы людей».

12:29 16.12.2020 Качество икры, продаваемой в России, улучшилось. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ. «Ситуация с красной икрой существенно улучшилась. Джус — это сок, который еще несколько лет назад составлял значимую часть многих продуктов. Сейчас количество этого джуса действительно снижается», — сказал Протасов. Об этом: Глава Роскачества заявил о росте качества красной икры и рыбы

12:40 16.12.2020 Подготовленные правительством РФ документы позволят усовершенствовать регулирование ценообразование на социально значимые продукты. Об этом 16 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. «Правительство подготовило документы по совершенствованию нормативного регулирования ценообразования на социально значимые продукты», — сказал он. Читайте также: Правительство РФ предложит снизить планку допустимого колебания цен

12:51 16.12.2020 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал не «впадать в регуляторный раж», вмешиваясь в ситуацию с ценами. «Хочу особенно подчеркнуть: все эти меры сдерживания цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций», — сказал он. Подробности в материале: Мишустин призвал чиновников не впадать в «регуляторный раж»

13:03 16.12.2020 В Удмуртии планируется создать Координационный совет, который будет контролировать рост цен на продукты питания. Кроме того, планируется создать единую горячую линию, куда жители республики смогут пожаловаться в случае значительного роста цен. Читайте подробнее: Для контроля цен в Удмуртии создадут координационный совет

13:10 16.12.2020 Бурятия. Цены на колбасу в магазине в 2019 году.

13:13 16.12.2020 Когда Федеральная антимонопольная служба РФ грозит бизнесу внеплановыми проверками, это выглядит жалко. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Подробности в материале: Кто-то хочет «подставить» Михаила Мишустина — экономист о проверках ФАС

13:34 16.12.2020 В Ростове-на-Дону стоимость одного килограмма мандаринов осталась примерно на уровне 2019 года. Так, в некоторых супермаркетах действует скидка на фрукты. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону мандарины можно купить по прошлогодним ценам

13:37 16.12.2020 Необходимые решения для стабилизации цен на продукты питания подготовлены, сообщил 16 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. «Правительство подготовило все необходимые решения для стабилизации цен на социально значимые продукты питания, в том числе меры системного характера», — заявил он. Об этом: Правительство РФ подготовило решения для стабилизации цен

13:37 16.12.2020 Московская область (Балашиха). Такими цены на яйцо были в конце 2019 года.

13:45 16.12.2020 У Федеральной антимонопольной службы РФ имеются все полномочия для предупреждения и выявления нарушений в сфере антимонопольного законодательства. Об этом заявил член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия», руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко. «ФАС России обладает всеми необходимыми полномочиями и компетенциями для предупреждения и выявления нарушений в сфере антимонопольного законодательства. Традиционно граждане, конечно, не обращаются в данное ведомство с вопросами или жалобами по поводу несправедливых цен. Если бы это было, то в течение 2020 года мы наблюдали бы возбуждённые дела со стороны ведомства, а также принятые решения», — сказал Бражко. Подробности в материале: В «Сильной России» призвали определить бенефициаров повышения цен

14:04 16.12.2020 В том, что надзорные органы РФ смогут эффективно выявлять и пресекать нарушения законодательства при установлении цен на продовольствие, сомневается руководитель фракции («Справедливая Россия») в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM намерение ФАС во взаимодействии с прокуратурой проводить внеплановые проверки, которые могут закончиться возбуждением дел, он пояснил: «Если уж контролировать цены, то надо смотреть всю цепочку от производителя до потребителя. И то в этом случае у производителей и ритейлеров остаётся возможность сдерживать цены на «социально значимые» продукты и повышать на все остальные, тем самым сохраняя свою прибыль. И так, скорее всего, и будет. Другое дело, что повышать цены уже некуда, — у людей закончились деньги и статистика показывает, что покупательская способность в ноябре рухнула». Читайте подробнее: «У людей закончились деньги»: поможет ли сдерживания цен на продовольствие?

14:06 16.12.2020 Московская область (Балашиха). Цены на продукты в 2019 году.

14:16 16.12.2020 УФАС по Алтайскому краю проводит мониторинг цен на продукты и мероприятия по сдерживанию их роста. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, совместно с прокуратурой ведется работа по выявлению и пресечению нарушений в части незаконного завышения на продовольственные товары. Борьба с необоснованно высокими ценами по отдельными позициям началась повсеместно по поручению президента РФ Владимира Путина. Поводом для активизации надзорных ведомств и профильных управленцев в регулировании цен на продукты питания стало совещание федерального правительства по экономическим вопросам, состоявшееся на прошлой неделе.

14:23 16.12.2020 Приморский край. Цены на овощи в 2019 году.

14:26 16.12.2020 Уровень розничных цен на продукты питания взяли под контроль депутаты в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба государственного собрания региона. Подробности в материале: В Башкирии депутаты взяли на контроль розничные цены на продукты питания

15:30 16.12.2020 Руководителям отдельных торговых предприятий в Карачаево-Черкесии пригрозили санкциями за повышение цен на продукты питания первой необходимости, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона по итогам мониторинга цен в торговых сетях города Черкесска. Читайте также: За рост цен на продукты магазины Карачаево-Черкессии обещают наказать

15:58 16.12.2020 Михаил Мишустин kremlin.ru

16:09 16.12.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил регулировать цены на ряд продуктов питания по аналогии с ограничением цен на жизненно важные лекарства, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. Читайте также: В Госдуме предложили продукты питания приравнять по ценам к лекарствам

16:52 16.12.2020 Прокурор Калужской области Константин Жиляков 16 декабря встретился в режиме видео-конференц-связи с представителями более 10 торговых компаний. Коммерсантам предложено инициативно направлять информацию в уполномоченные органы власти и прокуратуру в случае существенного увеличения цен поставщиками товаров. Подробности в материале: Калужский прокурор предупредил торговые сети о недопустимости повышения цен

17:12 16.12.2020 Обещания Федеральной антимонопольной службы РФ проводить внеплановые проверки при задержке исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов выглядят как еще один повод продемонстрировать активную деятельность проверяющих органов. Об этом заявил зампредседателя «Партии Роста» и собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин. Об этом: ФАС РФ заподозрили в стремлении продемонстрировать бурную деятельность

17:56 16.12.2020 Сергей Миронов kremlin.ru

18:42 16.12.2020 В Минсельхозе ожидают снижения цен на сахар и подсолнечное масло к 21 декабря, сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев. Цена сахара, по его словам, составит 36 р/кг, подсолнечного масла — 95 р.

18:43 16.12.2020 Минсельхоз России наблюдает стабилизацию цен на рынке гречихи и гречневой крупы, сообщили в пресс-службе ведомства. Читайте подробнее: Минсельхоз заявил о стабилизации цен на гречку в России

18:55 16.12.2020 Минсельхоз России ожидает стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в стране в ближайшие пять дней в рамках соглашений с производителями и торговыми сетями, сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев. Подробности в материале: Минсельхоз назвал сроки стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло

19:49 16.12.2020 Цены на мясные изделия. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

20:40 16.12.2020 Геннадий Зюганов. Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:10 16.12.2020 Цены на социально значимые продуктовые товары в Московской области в фоторепортаже ИА REGNUM в сетевых гипермаркетах «Глобус», «Перекресток», «Да!», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка» на 15 декабря 2020 года. Читайте подробнее: Уловки в кризис: какими стали цены и продукты в Подмосковье — фоторепортаж

22:38 16.12.2020 В магазине. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

03:50 17.12.2020 Подписанное Минсельхозом, Минпромторгом РФ, крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров соглашение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло действует только до Урала включительно. Регулировать цены в Сибири и на Дальнем Востоке будут местные власти. Читайте также: Цены на подсолнечное масло и сахар за Уралом теперь зависят от губернаторов

04:07 17.12.2020 Сибирь и регионы Дальнего Востока окажутся ещё беднее, что усилит социальную напряжённость в стране, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов, комментируя ситуацию с ценообразованием на социально значимые продукты питания. Об этом: Фиксация цен на масло и сахар только до Урала — это фикция: эксперт

05:11 17.12.2020 В Приморье потребительские цены на продукты питания в ноябре по сравнению с октябрём выросли на 1,1% и на 5,5% с начала года. Статистику ухудшило подорожание плодоовощной продукции на 5% за месяц и на 13% по отношению к декабрю 2019 года. Подробности в материале: В Приморье резко выросли цены на подсолнечное масло

05:21 17.12.2020 В Приморье кроме продуктов питания отмечается рост цен на услуги и медикаменты. Читайте подробнее: В Приморье существенно подорожали медикаменты

07:12 17.12.2020 За неделю в Красноярском крае свежие огурцы подорожали на 12,99%, помидоры — на 5,36%, репчатый лук — на 4,82%. Читайте также: В Красноярском крае взлетели в цене огурцы, помидоры и лук

07:20 17.12.2020 Цены в магазине. Наталья стрельцова © ИА REGNUM

07:53 17.12.2020 Рост цен в Магадане зафиксирован на говядину — 7,2%, молоко питьевое — в среднем 2,2%, картофель — 18,2%, морковь — 22,5%, яблоки — 5,4%, гречку весовую — 17,1%. Читайте подробнее: В Магадане существенно подорожали гречка, картофель и яблоки

08:41 17.12.2020 Покупатели выбирают товар. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

08:43 17.12.2020 За неделю в Хакасии подсолнечное масло выросло в цене на 5,20% (+6,45 рубля). Об этом: В Хакасии подорожало подсолнечное масло

08:45 17.12.2020 Подписание соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло между крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольствия, а также Минсельхозом и Минпромторгом, вызвало негативную реакцию в сети. Граждане выразили свою точку зрения 16 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте также: В сети не успокоились после соглашения о поддержке цен на продукты в РФ

09:25 17.12.2020 Производители гречихи в Башкирии приняли решение снизить отпускные цены на эту крупу на 10%. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства. По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Башкирии Рамила Нуриахметова, регион входит в число лидеров по производству гречихи. В текущем году общая площадь ее посевов составила 54 тысячи га, а валовый сбор составил 64,5 тысячи тонн (урожайность — 11,9 ц/га). Читайте также: Аграрии Башкирии намерены снизить цены на гречиху на 10%

09:34 17.12.2020 Правительство РФ внесло в Госдуму РФ поправки о госрегулировании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Документ идёт в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о статистическом учете.

09:46 17.12.2020 Ограничение цен на сахар и растительное масло необходимо в текущей ситуации, заявила министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова. В то же время она высказала опасения, что ситуация может отразиться на сельхозпроизводителях республики. Читайте подробнее: Минсельхоз Удмуртии считает необходимым сдерживать цены на продовольствие

10:02 17.12.2020 Контроль над ценами со стороны правительственных органов РФ приведет к тому, что ретейлеры смогут повысить цены на другие составляющие продуктовой корзины. Об этом заявил член Экспертного совета по развитию конкуренции при правительстве РФ, старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков. Об этом: В РФ эффект от контроля над ценами будет минимальным — прогноз экономиста

10:09 17.12.2020 Работники прокуратуры Республики Алтай совместно с сотрудниками УФАС по региону организуют мониторинг цен на базовые продукты питания в магазинах. Читайте подробнее: Прокуратура будет следить за ценами в магазинах Горного Алтая

10:19 17.12.2020 ФАС России в настоящее время обладает всем необходимым инструментарием для пресечения антимонопольных нарушений. Об этом заявила научный сотрудник Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Анна Позднякова. Читайте подробнее: ФАС добьется снижения цен на базовые продукты питания — прогноз

10:55 17.12.2020 Цены на фрукты. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

12:35 17.12.2020 Читайте также: Решение проблемы с ценами в РФ назвали вопросом плановой экономики

13:15 17.12.2020 «Предлагаемая мера — это переход к огосударствлению рынка, переход к административной экономике. Само по себе это ещё не трагедия — мы жили при ней 70 лет. Тяжело жили, но жили. Трагедия в другом: государство готово взвалить на себя ответственность за махину под названием экономика? Ведь придётся по-настоящему работать всем профильным министерствам, возрождать Госплан. Не думаю, что нынешнему государству это нужно, поскольку оно планомерно уходит из разных сфер жизни общества — медицины, образования и так далее. Максимум, что может сделать нынешний ФАС — найти нескольких козлов отпущения и устроить им показательную порку, распиаренную СМИ на всю страну», — заявил руководитель рабочей группы Общероссийского движения «Сильная Россия» по контролю качества продуктов питания Николай Мальцев. Читайте подробнее: Россия получит иллюзию рыночного благополучия — о регулировании цен

13:50 17.12.2020 Юрист пояснил, почему рост цен на хлеб и крупу в РФ неприемлем

14:36 17.12.2020 Цены на мясную продукцию. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

14:50 17.12.2020 Сдерживание цен и увеличение пособий не более, чем временные меры, ведущие к снятию симптомов болезни, считает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Читайте также: Симптом уйдёт, болезнь останется: эксперт о сдерживании цен и пособиях

15:04 17.12.2020 В Липецкой области обсудили ограничение отпускных цен местных производителей и розничных цен в магазинах региона на социально значимые продукты питания, а также организацию предновогодних ярмарок с ценами ниже рыночных. Читайте подробнее: Игорь Артамонов провел совещание по стабилизации цен в Липецкой области

15:08 17.12.2020 Российские власти могут предвидеть возникновение проблем с ценами на продукты, вместо того чтобы исправлять ситуацию ручным методом. Об этом заявил член Федерального политического совета «Партии Роста», гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев. Читайте подробнее: Правительство РФ призвали внимательно следить за рынком продовольствия

15:28 17.12.2020 В текущей неблагоприятной экономической обстановке нельзя подрывать деятельность российских предприятий дополнительными мерами по сдерживанию цен на товары. Об этом заявил зампред «Партии Роста» и собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин. Об этом: Мишустина предупредили о том, чем рискует власть, регулируя цены

15:45 17.12.2020 Российские контролирующие органы никогда не выходят из «регуляторного ража». Об этом заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Читайте подробнее: Михаил Мишустина призвали не увеличивать в РФ количество контролеров

16:28 17.12.2020 Покупатель в продуктовом магазине. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

16:50 17.12.2020 Цены на подсолнечное масло в Улан-Удэ. Владимир Бадмаев © ИА REGNUM

17:08 17.12.2020 Напомним, в ходе пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин признался, что его задела проблема с ценами на продукты в России.

18:04 17.12.2020 Покупатель в маске в продуктовом магазине. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

18:11 17.12.2020 Рост цен на хлеб и макаронные изделия в России при рекордном урожае в 2020 году не может не вызывать возмущения, заявил в ходе пресс-конференции президент Владимир Путин. Подробности в материале: «Это что такое?»: Путин возмутился ценами на хлеб при рекордном урожае

18:51 17.12.2020 Глава Курганской области Вадим Шумков высказал своё мнение о сдерживании растущих цен на продовольственные товары в своём аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». Помимо госрегулирования стоимости отдельных продуктов и снижения экспорта сельхозпродуктов, глава Зауралья затронул проблемы свободных земель, незанятости сельчан, а также паритета между финансовым и реальным секторами экономики. Подробности в материале: Глава Зауралья предложил решения проблемы роста цен на продовольствие

19:12 17.12.2020 По данным Росстата, рост потребительских цен на бензин в России с 8 по 14 декабря остался на нулевой отметке девятую неделю подряд. А вот продукты питания дорожали, невзирая ни на что.

19:49 17.12.2020 Магнит. На кассе. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

20:41 17.12.2020 Тамбовские торговые сети присоединились к соглашению о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

20:42 17.12.2020 Тем временем в сети обсудили, способны ли «списки на арест» Жириновского снизить цены.

23:18 17.12.2020 По итогам января-ноября текущего года инфляция в Приволжском федеральном округе составила 4,44% при сравнении с показателем декабря 2019 года. По сравнению с октябрьским уровнем рост цен на все товары и услуги в округе в среднем составил 0,8%. Поволжье опережает среднероссийский темп роста цен на все товары как с начала года, так и в течение месяца. Читайте также: Стало известно, где в Поволжье максимально выросли цены на все товары

05:45 18.12.2020 Жители Приморья могут приобрести килограмм сахара за 46 рублей, подсолнечное масло — от 85 рублей за литр, макароны продаются от 39 рублей. Социальные цены зафиксированы региональной программой «Доступное Приморье». Подробности в материале: В Приморье мало, сахар и макароны продаются по сниженным ценам

07:09 18.12.2020 Нет иного пути улучшения материального положения жителей страны, кроме как обеспечить их работой и достойным заработком, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов, комментируя прошедшую ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Об этом: При росте цен многие жители РФ перейдут в статус «выживающих»: мнение

07:13 18.12.2020 Для снижения цен на продукты питания в Якутии необходимо развивать транспортную и промышленную инфраструктуру, а также сельское хозяйство. В первую очередь необходимо построить железнодорожный и автомобильный мосты. Для круглогодичного транспортного сообщения через одну из крупнейших рек мира — Лену, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов. Читайте также: Как снизить цены на продукты питания?

07:23 18.12.2020 Цены в магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

08:42 18.12.2020 На Дальнем Востоке цены на продукты питания с учетом транспортной составляющей оказалось невозможно довести до среднероссийских и зафиксировать. Об этом как нельзя лучше говорит и подписанное Минсельхозом, Минпромторгом РФ, крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров соглашение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло, которое действует только до Урала включительно. Регулировать цены в Сибири и на Дальнем Востоке будут губернаторы. А какие цены на основные продукты питания в одном из самых суровых и труднодоступных регионов ДФО — Якутии? Постоянный эксперт ИА REGNUMАндрей Данилов побывал в популярном магазине Якутска. Подробности в материале: Опустятся ли «суровые» цены Якутии на продукты питания?

09:27 18.12.2020 В Хабаровском крае ведётся работа по стабилизации цен на социально значимые продукты — в еженедельный мониторинг вошли 24 наименования основных продуктов питания. Об этом: В Хабаровском крае мониторят цены более 20 основных продуктов питания

10:59 18.12.2020 Правила компенсаций для российских производителей хлебопекарной продукции на расходы, которые связаны с её производством, утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба правительства. Читайте также: Правительство РФ утвердило правила поддержки хлебопекарных предприятий

11:50 18.12.2020 За неделю с 9 по 16 декабря в Омске выросло в цене подсолнечное масло — с 85,10 рубля до 92,14 рубля за кг. Об этом сообщили 18 декабря в мэрии города. Читайте подробнее: В Омске подорожало подсолнечное масло

13:25 18.12.2020 Розничные цены на сахар и подсолнечное масло после того, как свыше 50 производителей, все федеральные сети и большинство региональных подписали соглашение о стабилизации цен, стали снижаться. Об этом 18 декабря сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. Подробности в материале: Мантуров заявил о снижении цен на сахар и масло торговыми сетями

15:10 18.12.2020 Цены на молоко. Якутия. Андрей Данилов © ИА REGNUM

15:27 18.12.2020 По данным статистики на территории Калужской области за 11 месяцев 2020 года отмечается повышение цен на сахар-песок, что связано с увеличением цен оптовыми поставщиками федерального уровня. На сегодняшний день в магазинах области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45 руб./кг, соль — 10,5 руб./кг, масло подсолнечное — 87,87 руб./кг, крупу гречневую — 72,5 руб./кг, рис — 61,4 руб./кг. Об этом: В Калуге сохраняют минимальные в ЦФО цены на сахар и подсолнечное масло

16:24 18.12.2020 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил снизить цены на продукты без ущерба для сельского хозяйства. «Это можно сделать, если убрать из товарных цепочек лишних посредников, которые ничего не создают, а лишь накручивают цены. Нужно внимательно посмотреть, сколько посредников на пути продукта от производителя к покупателю. Зачастую это спекулянты, которые ничего не затратили, а получают свою маржу на перепродаже. Правительству нужно вырабатывать механизмы, которые защитили бы производителей продукции от навязанных и неоправданных экономически посреднических услуг», — предложил Миронов.

16:42 18.12.2020 Рост цен на сахар и подсолнечное масло в России по итогам 2020 года может привести к дополнительному росту инфляции на 0,2 процентного пункта, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Читайте также: Банк России оценил инфляционный эффект от роста цен на сахар и масло

19:03 18.12.2020 В Тюменской области прокуратура проверит обоснованность ценообразования на продовольствие в регионе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Оптовая стоимость сахара не должна превышать 36 рублей за килограмм, а розничная — 46 рублей. Что касается подсолнечного масла, то его отпускная цена не должна превышать 95 рублей, в розницу — не дороже 110 рублей. Об этом: В Тюменской области началась проверка ценников на сахар и масло

20:41 18.12.2020 Отдел молочных продуктов в супермаркете. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

10:22 19.12.2020 Российские торговые сети уже начали снижать розничные цены на сахар и подсолнечное масло после подписания соглашения, заявил 18 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров.

10:23 19.12.2020 Глава Минпромторга сообщил, что соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар подписали более 50 производителей, все федеральные сети и большинство региональных. «К этому подключились уже на этапе подписания соглашения пять крупных федеральных сетей. На сегодняшний день мы видим — потому что мы не могли одновременно это сделать со всеми региональными сетями — что уже более 50 производителей присоединились к этому соглашению, основная часть региональных и все федеральные сети», — сказал он. Министр также сообщил, что запасов продуктов в российских магазинах достаточно.

13:03 19.12.2020 Тюменцы жалуются региональному оператору по обращению с отходами на захламление мусорных баков возле крупных супермаркетов выброшенным продовольствием. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Тюменское экологическое объединение». Об этом: Тюменцы находят на придомовых свалках ящики с мандаринами

11:03 20.12.2020 В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 230 случаев. Читайте подробнее: В Югре за сутки коронавирус выявили у 226 человек

07:44 21.12.2020 Цены на яблоки в омском магазине. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

07:51 21.12.2020 В Кемеровской области разрешили новогодние сельскохозяйственные ярмарки. Это следует из распоряжения, подписанного губернатором Сергеем Цивилёвым. Торговля должна осуществляться с соблюдением требований санитарных норм и правил по профилактике коронавируса. При этом запрещено привлекать к работе «граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания в соответствии с перечнем заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции».

08:17 21.12.2020 Глава комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести в стране продуктовые карточки и социальное питание для малоимущего населения. Подробности в материале: Правительству РФ предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

08:41 21.12.2020 Амурская область, как и другие регионы Дальнего Востока, не попали в соглашение, которое заключили Минпромторг, Минсельхох РФ, УФАС с крупнейшими торговыми сетями о фиксации цен на масло подсолнечное на уровне 105 рублей за литр, на сахар — 46 рублей за кг. Власти Приамурья рассчитывают свою стоимость на эти продукты питания с учетом повышающего коэффициента. Об этом: Власти Приамурья ещё не подсчитали сколько должны стоить сахар и масло

09:29 21.12.2020 Инициативу введения продуктовых карточек для малоимущих поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Вместе с тем он сомневается, что она будет реализована. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение главы комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлии Оглоблиной, он напомнил: «Предложение о введении продуктовых карточек для малоимущих не новое — его периодически озвучивают разные спикеры. В ряде зарубежных стран (например, в США) эта концепция показала свою эффективность. В принципе, я её поддерживаю, но при условии, что продуктовые карточки будут введены не вместо существующих форм поддержки нуждающихся категорий граждан, а в дополнение к ним…» Об этом: Депутат назвал условие введения продуктовых карточек для малоимущих в РФ

10:46 21.12.2020 Цены на подсолнечное масло в одном из омских магазинов. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

12:19 21.12.2020 «Министерство ведет постоянный мониторинг по 65 видам продовольственных товаров с участием органов местного самоуправления. В течение недели мы планирует обеспечить подписание соглашения с региональными поставщиками на предмет ограничения цены на сахар и подсолнечное масло. Цены на данные продукты скорректированы. Все сетевые магазины сменили ценники», — сказал 21 декабря на заседании правительства Калужской области министр конкурентной политики региона Николай Владимиров. Об этом: Калужские сетевые магазины сменили ценники на сахар и подсолнечное масло

12:22 21.12.2020 Российским властям сейчас нужно выиграть время, и именно поэтому они прибегли к таким жестким мерам, как регулирование цен. Об этом заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом: «Рыночный фундаментализм!»: Делягин жестко раскритиковал Набиуллину

12:56 21.12.2020 Сахар-песок. Якутия. Андрей Данилов © ИА REGNUM

13:06 21.12.2020 Правительство РФ не способно к адекватным действиям в ценовой сфере. Об этом заявил экономист Михаил Хазин. Об этом: «Два сапога пара!» — Михаил Хазин о правительстве РФ и Набиуллиной

14:01 21.12.2020 Запасы продуктов питания в сетях магазинов розничной торговли собраны в достаточном количестве. Об этом 21 декабря заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом он заявил, что магазины способны обеспечить населения продуктами даже в случае возникновения ажиотажного спроса.

14:29 21.12.2020 Решение властей РФ регулировать цены, вызвало странную критику со стороны поборников «оголтелого» либерализма. Об этом заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Читайте подробнее: Ограничение цен вызвало переполох у ультрарыночного лобби РФ — экономист

14:38 21.12.2020 То, что Центральный банк РФ недоволен политикой правительства, направленной на ограничение цен, выглядит умилительно и смешно. Об этом заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Подробности в материале: ЦБ РФ призвали взять на себя ответственность за экономические процессы

14:42 21.12.2020 Введение продовольственных карточек в РФ не решит проблему с ценами на продукты питания, считает руководитель Московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим. Подробности в материале: Эксперт раскритиковал идею введения продуктовых карточек в РФ

14:46 21.12.2020 Цены на сахар в магазине Подмосковья [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM]

14:54 21.12.2020 Граждане России видят, что инфляция, о которой отчитывается Центральный банк, намного ниже тех цен, которые они видят в магазинах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал прогноз руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что в 2021 году уровень инфляции составит около 4%.

14:57 21.12.2020 Россия всячески старается избежать введения продуктовых карточек для малоимущих, судя по всему, опасаясь имиджевых потерь. заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко. «Действительно, держава, претендующая на звание одной из ведущих в мире, вроде бы не должна докатиться до того, чтобы раздавать продукты по карточкам. В противном случае придется признать наличие в стране значительной доли населения, живущей за гранью бедности». Читайте также: «Шероховатости» есть: аналитик о продуктовых карточках

15:07 21.12.2020 Проверочные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере ценообразования, организовала прокуратура в Башкирии. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства. По сообщению пресс-службы ведомства, проверка ценообразования проходит по поручению Генеральной прокуратуры РФ в связи с ростом цен на базовые продукты питания. В случае выявления нарушений будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Читайте также: Прокуратура Башкирии начала проверку цен на базовые продукты питания

15:53 21.12.2020 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил цены на базовые продукты питания в одном из магазинов региональной продуктовой сети в Тольятти. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона. По сообщению пресс-службы ведомства, Азаров зашел в магазин, чтобы проверить цены на продукты, в ходе своей рабочей поездки в этот город. Читайте также: Глава Самарской области лично проверил цены на базовые продукты

16:29 21.12.2020 Административные меры, предпринятые властями РФ для ограничения роста цен, должны действовать не дольше одного квартала. Об этом заявил зампред «Партии Роста» и собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин. Читайте также: Лишь жесткие меры сдержали рост цен — эксперт ответил Набиуллиной

16:54 21.12.2020 Мечта мэра Москвы Сергея Собянина о ресторанах с мишленовскими звёздами выступает в противоречие с продуктовыми карточками, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). Читайте также: В Госдуме увидели противоречие между «Мишленом» и продуктовыми карточками

17:04 21.12.2020 Госдума 22 декабря во втором чтении рассмотрит законопроект о госрегулировании цен на продукты питания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Читайте подробнее: Правительство РФ получит новые полномочия в регулировании цен

17:15 21.12.2020 В 2021 году уровень инфляции может незначительно превысить показатель 4% и на текущий момент оценивается в диапазоне 4−4,2%. Об этом заявил эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. Так он прокомментировал прогноз главы Центрально банка РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что уровень инфляции в РФ в 2021 году составит около 4%. Читайте также: Продовольствие в России в 2021 году может дорожать быстрее — прогноз

17:15 21.12.2020 Полка с подсолнечным маслом в магазине в Приморском крае. (сс) Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

17:31 21.12.2020 Глава комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина сегодня, 21 декабря, предложила ввести в России продовольственные карточки, а также социальное питание для малоимущих. Оглоблина отметила, что в период падения уровня заработных плат и роста безработицы недопустимо повышать цены на базовые продовольственные товары. Читайте также: Кого из производителей поддержат продовольственные карточки?

21:26 21.12.2020 В числе первоочередных вопросов Госдумы в финале осенней сессии — полномочия правительства в части регулирования цен на социально значимые продукты. Читайте также: Володин рассказал о законодательных планах до конца года

00:12 Заявление председателя комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлии Оглоблиной о том, что в России нужно ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих, вызвало шквал комментариев в сети. Граждане выразили своё мнение 21 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте подробнее: В сети раскритиковали идею Общественной палаты РФ о продуктовых карточках

07:11 Читайте также: Эксперт раскритиковал идею введения продуктовых карточек в РФ

07:31 Торговать продуктовыми наборами хотят рестораны и магазины. Как пишет «КоммерсантЪ», сегмент доставки готовых рационов питания и наборов для приготовления еды оказался одним их немногих на потребительском рынке, не пострадавшим во время текущего кризиса. Серьезный рост сегмента застави обратить на него внимание рестораторов и продуктовых ритейлеров.

08:28 Тележка с продуктами. Дарья Драй © ИА REGNUM

09:19 «Рост цен на основные продукты питания находится под контролем Правительства Кузбасса и под контролем депутатов. Депутаты выезжают с чек-листами и смотрят, в каких сетях какие цены на основные продукты питания», — заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

09:22 Пенсионеров и малоимущих могут освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке продуктов питания. С таким предложением к главе Минпромторга России Денису Мантурову обратился директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин, сообщает RT.

09:24 В Калужской области для оказания адресной поддержки малоимущих граждан совместно с органами местного самоуправления проводится работа по реализации социального хлеба. Об этом 21 декабря заявил министр конкурентной политики региона Николай Владимиров. В крупнейших торговых сетях области на постоянной основе проводятся акции, действуют специальные предложения, пенсионерам в определенные дни предоставляются скидки в размере 5% и 10% на продукты питания. Подробности в материале: В калужских магазинах начали торговать «социальным» хлебом

09:57 В шесть тысяч рублей обойдётся приобретение продовольственных товаров к новогоднему столу на семью из четырёх человек в Воронежской области, данные 22 декабря опубликовал Воронежстат. Об этом: Новогодний стол для воронежцев за год резко вырос в цене

10:30 Овощи в магазине. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11:22 На заседании 22 декабря Госдума рассматривает правительственные поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары.

11:23 Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о контроле цен в России, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря. Читайте также: Правительство РФ сможет само решать, когда регулировать цены

11:31 Законопроект о новых полномочиях правительства РФ в сфере государственного регулирования цен Госдума может принять в итоговом, третьем чтении на заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря. Об этом: Госдума дает правительству РФ широкие полномочия в регулировании цен

11:33 Власти Еврейской автономной области ещё не определились со стоимостью сахара и подсолнечного масла. Подробности в материале: В Еврейской АО чиновники ещё считают, сколько должны стоить сахар и масло

12:04 В ноябре в Архангельской области цены на продукты питания выросли на 4,9%, что на 1% выше, чем месяцем ранее. «Невысокий урожай сахарной свеклы сказался на ускорении темпов прироста цен на сахар после нескольких лет снижения его стоимости. Зато цены на молоко в регионе замедлили рост. Причиной стало увеличение производства региональными производителями молочной продукции», — уточнили в реготделении Северо-Западного главного управления Центробанка РФ. Читайте подробнее: В Архангельской области рост цен на сахар объяснили низким урожаем свеклы