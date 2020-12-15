Москва, 15 декабря, 2020, 10:17 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на формирование единообразных подходов в вопросе преимущественного зачисления в ведомственные образовательные организации высшего образования детей военнослужащих и детей сотрудников Росгвардии и МВД, внесли в Госдуму депутаты во главе с Александром Хинштейном («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Росгвардия

Предлагается предоставить детям сотрудников органов внутренних дел, детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также детям бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах и имеющих стаж службы 20 и более лет, аналогичное действующему для детей других категорий граждан преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии.

По состоянию на 2020 год в Минобороны России, ФСБ России, МВД России, Росгвардии и Следственном комитете действуют 44 довузовские федеральные государственные общеобразовательные организации (суворовские военные училища, нахимовские военные училища, военные музыкальные училища, кадетские училища и корпуса, пансионаты воспитанниц).