Далматово, Курганская область, 15 декабря, 2020, 09:26 — ИА Регнум. Курганский город Далматово украшают православными граффити. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Православные граффити Далматово

Граффити православной тематики появились в Далматово по инициативе жителей города. «Рождество Христово», «Городу Далматову даёт начало служняя слобода» и «Николаевская церковь» исполнены профессиональными художниками из Свердловской и Тюменской областей.

Пресс-служба губернатора Курганской области

Эти граффити расположены на так называемом «гостевом маршруте» в Далматовский монастырь, который является жемчужиной Зауралья.

Отмечается, что в монастырь ежегодно устремляются тысячи паломников. И православные граффити стали ещё одной достопримечательностью духовной столицы Зауралья.