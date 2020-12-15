Барнаул, 15 декабря, 2020, 09:18 — ИА Регнум. Введение экспортных пошлин на дорожающее в России подсолнечное масло и заморозка цен на основные продукты питания дают не только радужные перспективы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:

Дарья Антонова ИА REGNUM На кассе супермаркета

«Сложившееся положение на рынке диктует свои правила, которые невозможно игнорировать при попытках любого государственного регулирования. Никогда бизнес не пойдет на априори невыгодные соглашения. Поэтому любое сдерживание цен, на которое согласятся производители и поставщики, всё равно будет для них экономически допустимым. А вот за счёт чего будет складываться эта положительная математика — это вопрос.

Очевидно, что ситуация приведёт к вытеснению с рынка мелких его участников, что в перспективе освобождает поле функционирования для крупных игроков с соответствующим наращиванием прибыли. То есть обеспечить некое сдерживание цены возможно, но вот просчёт на три шага вперёд даёт не только радужные перспективы.

Возможно, в обмен на сдерживание цены бизнесу будут даны некие преференции, льготы. Здесь важно понимать, насколько такая поддержка будет равнодоступна».

Как уже сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам возмутился непрекращающимся ростом цен на сахар и другое продовольствие. По его словам, эпидемия тут ни при чём, предпринята попытка подогнать внутренние цены под мировые.

Вслед за этим заявлением появилась информация о намерении заморозить на три месяца цены на сахар и масло в России и ввести экспортные пошлины.

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