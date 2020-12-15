Париж, 15 декабря, 2020, 09:15 — ИА Регнум. Лучшим вратарём мира всех времён признан советский голкипер Лев Яшин. Об этом 14 декабря сообщает французское издание France Football.

Лев Яшин. 1960

Издание определило победителя с помощью голосования.

Яшин опередил таких вратарей, как Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф (Италия), Мануэль Нойер и Зепп Майер (Германия), Икер Касильяс (Испания), Петер Шмейхель (Дания), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Гордон Бэнкс (Англия) и Тома Н’Коно (Камерун).

На протяжении всей карьеры Яшин играл за московское «Динамо». С 1954 по 1970 год он вызывался в сборную СССР, а в 1960 году вместе с командой стал чемпионом Европы.

https://twitter.com/francefootball/status/1338500336609337344