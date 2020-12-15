Вена, 15 декабря, 2020, 09:07 — ИА Регнум. Первая служебная собака, которую обучили находить по запаху коронавирус на использованных медицинских масках, представлена военным кинологическим центром Австрии. Об этом 15 декабря сообщает австрийское минобороны.

Pleple2000 Бельгийская овчарка

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Отмечается, что такая собака — это бельгийская овчарка по кличке Fantasy Forever из Зетальблика, участвующая в военной исследовательской программе, призванной определить, могут ли собаки отличать заразившихся коронавирусом людей от здоровых. Также указывается, что для обучения собаки по нюху определять медицинскую маску заразившегося SARS-CoV-2 пациента понадобилось шесть месяцев и одна тысяча таких масок.

«Первый этап испытаний собаки переходит в практическую фазу», — говорится в сообщении австрийского ведомства.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время ещё одна собака заканчивает первый этап испытаний, а до конца текущего года кинологи намерены обучить данному навыку ещё двух собак. При этом добавляется, что данный проект будет завершен в первом квартале 2021 года.

Отметим, австрийские кинологи сообщили о намерении обучить собак находить заразившихся коронавирусной инфекцией в июле 2020 года.