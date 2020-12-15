Пермь, 15 декабря, 2020, 08:59 — ИА Регнум. Глава Перми Дмитрий Самойлов сегодня, 15 декабря, написал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщают СМИ.

Gorodperm.ru Дмитрий Самойлов (справа)

Планируется, что гордума рассмотрит вопрос об отставке в этот же день, 15 декабря, и назначит врио главы города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отставку мэра Перми прогнозировали с ноября. Информресурсы полагают, что Самойлов идет на повышение — в правительство региона. Ожидается, что главой Перми станет Алексей Демкин, который с 30 ноября работает в должности первого заместителя главы Перми.