Барышский район, Ульяновская область, 15 декабря, 2020, 08:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области подан иск о банкротстве в отношении муниципального предприятия «Барышэнергосервис». Дело зарегистрировано в Арбитражном суде Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

Заявление в суд подало УФНС по Ульяновской области. Ответчиком является МУП Барышского городского поселения «Барышэнергосервис». Налоговики требуют суд признать предприятие банкротом, заявленная сумма исковых требований со стороны управления составляет 5 509 428 рублей 58 копеек.

Заявление принято в Арбитражном суде региона 11 декабря. Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, МУП «Барышэнергосервис» (МУП «БЭС») зарегистрировано в 2015 году в Барыше с уставным фондом в 100 тыс. рублей. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, также указано ещё 16 дополнительных видов деятельности. Учредителем является Барышское городское поселение.