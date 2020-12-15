Жёсткое пресечение ночных вечеринок в Новосибирской области назвали пиаром
Барнаул, 15 декабря, 2020, 08:47 — ИА Регнум. Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин не верит в искренность заявления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, пригрозившего чиновникам региона увольнениями за участие в вечеринках. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности отметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, о намерении некоторых развлекательных компаний в преддверии Нового года организовать «подпольные ночные вечерники» заявил на днях губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По его словам, если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадётся на подобной незаконной вечеринке, последствия будут негативные, вплоть до увольнения.
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