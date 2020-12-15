Барнаул, 15 декабря, 2020, 08:32 — ИА Регнум. Когда методика оформления больничного листа будет полностью освоена и повсеместно внедрена — это будет означать большой шаг вперед. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат экономических наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

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Комментируя вступившие в силу новые правила оформления листов нетрудоспособности, он также отметил:

«Электронный документооборот значительно сокращает затраты времени сотрудников медучреждений, в особенности амбулаторно-поликлинических, что позволит более рационально использовать рабочее время — перераспределяя его в пользу собственно лечебного процесса.

Другим положительным эффектом электронного больничного является экономическая составляющая, так как сократятся расходы, связанные с процессом оформления листка нетрудоспособности на бумажном носителе. Еще один немаловажный положительный момент заключается в том, что исчезнут ошибки при оформлении, обусловленные человеческим фактором и сопровождающиеся конфликтными ситуациями и затратами времени на исправление — электронная версия больничного просто не будет давать им шанса появляться.

Разумеется, все эти положительные результаты могут быть реализованы при преимущественно полном и повсеместном переходе на электронный вариант больничного. Если речь будет идти о дублировании процесса, то есть одновременном выписывании бумажной и электронной версии, разумеется, стоит ожидать значительного увеличения трудоемкости процесса, что сведет на нет все плюсы новации».

Как уже сообщало ИА REGNUM, изменения в порядке оформления больничных листов предусмотрены приказом Министерства здравоохранения РФ. Согласно этому документу, электронный больничный лист, к примеру, может дополнять его традиционную версию и наоборот.