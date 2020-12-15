Екатеринбург, 15 декабря, 2020, 08:28 — ИА Регнум. Строители Свердловской области просят президента России Владимира Путина обратить внимание на резко подорожавшие материалы. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель гендиректора «Уральского объединения строителей» по связям с общественностью Денис Снетков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

В своём обращении главе государства они напоминают, что ранее он потребовал стабилизировать цены на подсолнечное масло и сахарный песок. При этом металлурги подняли на 10 процентов цены на арматуру, также поступили и производители кирпича.

«Поставщики объясняют повышение цен ростом курса доллара. Хотя продукция отечественная», — отмечают строители. Они также добавляют, что и из-за необоснованного, по их мнению, подорожания стройматериалов увеличивается себестоимость строительства и поднимаются цены на жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Владимир Путин ответит на вопросы жителей России. Его «прямая линия» будет совмещена с пресс-конференцией. Площадки для журналистов будут работать в восьми городах страны, в том числе в Москве.