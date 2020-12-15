Уфа, 15 декабря, 2020, 07:32 — ИА Регнум. В частном доме престарелых села Ишбулдино (Башкирия) во время пожара, в котором погибли 11 человек, было зарегистрировано сразу два юридических лица. Они принадлежали одному и тому же физическому лицу. На улице Кизильская, 31 оформлено АНО «Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)», созданный год назад, и коммерческая компания, которая специализировалась на оказании надомной помощи лицам с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ЕГРЮЛ.

surb.sledcom.ru В Абзелиловском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти 11 человек при пожаре в доме престарелых

Дом престарелых был создан 27 марта 2019 года. Его учредителями с даты основания являются директор Расима Махиянова, Рустам Фаттахов и Залия Мухамедьярова.

По адресу частного дома престарелых также было «прописано» ООО «Ахай», учреждённое для надомной помощи лицам с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым 19 сентября 2018 года. Фирма принадлежала всё той же Расиме Махияновой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в ночь на 15 декабря 2020 года в здании, где на тот момент находились 15 человек. После тушения на месте ЧП были обнаружены тела 11 человек. Ещё четверо госпитализированы. Следственным отделом СК РФ по Башкирии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

02.mchs.gov.ru Пожар в селе Ишбулдино. Республика Башкортостан

02.mchs.gov.ru Пожар в селе Ишбулдино. Республика Башкортостан

На место трагедии выехали криминалисты, руководство следственного управления. В рамках расследования дела объект проверят на обеспечение мер противопожарной безопасности. В районе введён режим ЧС.

Глава администрация Абзелиловского района, где и находится село Ишбулдино, Ильдар Нафиков на своей странице в соцсетях отметил, что здание, где располагался пансионат, было построено в 1960-х годах. Нафиков уточнил, что в нём были установлены пожарные извещатели.